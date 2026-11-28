Kash Patel, titular del Buró Federal de Investigaciones (FBI), atribuyó este sábado a fuerzas mexicanas, con apoyo de Estados Unidos, la captura de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo” Isidro, el mismo día en que la Fiscalía General de la República buscó vincularlo a proceso con más de 60 datos de prueba en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

A través de la red social X, el funcionario estadounidense reconoció la labor de las autoridades que participaron en el operativo.

“Excelente trabajo de nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley en México”, expresó Patel, quien añadió que suman 11 los fugitivos de la lista de los 10 más buscados del FBI detenidos durante la administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El titular del FBI señaló que Meza Flores está acusado de introducir drogas, entre ellas fentanilo, a comunidades de EU, y sostuvo que la agencia continuará persiguiendo a los grupos criminales que amenazan la vida de los estadounidenses.

La audiencia de la FGR se desarrolló este 28 de noviembre a puerta cerrada y tuvo como propósito resolver la situación jurídica de Meza Flores, presunto jefe del Cártel de Guasave, y de dos de los hombres identificados por autoridades federales como los principales operadores de su organización criminal.

La diligencia se reanudó cinco días después de que, el 23 de noviembre pasado, los abogados de los tres imputados solicitaron la ampliación del plazo constitucional de 72 a 144 horas para aportar elementos en su defensa.

A diferencia de esa primera audiencia, cuando los detenidos comparecieron por videoconferencia desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en esta ocasión acudieron de manera presencial ante la autoridad judicial.

En la causa penal 458/2026, el Ministerio Público Federal atribuyó a los tres hombres su probable participación en delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio, así como posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, conductas previstas también en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El procedimiento involucró a Germán “N”, alias “El Serafín”, primo de Meza Flores e identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional como presunto segundo al mando de la organización, y a José Luis “N”, su cuñado, señalado como presunto operador financiero.

Los tres permanecieron recluidos en el penal de máxima seguridad desde el 23 de noviembre, cuando una jueza federal calificó de legal su detención y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Al margen del procedimiento derivado de su captura, Meza Flores acumuló al menos cinco investigaciones federales por diversos ilícitos, entre ellos delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según la información ministerial, el presunto capo registró dos mandamientos judiciales en México, uno de ellos vigente y otro contra el cual obtuvo un amparo.

A esos procedimientos se sumó la solicitud de extradición del Gobierno de Estados Unidos por acusaciones relacionadas con el tráfico internacional de drogas, pese a lo cual Ernestina Godoy, titular de la FGR, afirmó el 23 de noviembre de 2026 que el detenido sería juzgado inicialmente en México.

Desde febrero de 2025, “El Chapo” Isidro figuró entre los 10 fugitivos más buscados del FBI, y las autoridades estadounidenses ofrecieron una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su captura.

Las autoridades mexicanas lo identificaron como jefe de la estructura criminal de los Beltrán Leyva y aliado de la facción de “Los Mayos”, del Cártel de Sinalo, con presencia principalmente en el norte de esa entidad.

Su detención, el 20 de noviembre pasado en Guasave, Sinaloa, derivó de trabajos de inteligencia de autoridades mexicanas con apoyo de Estados Unidos y de un despliegue de fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional; otros cinco detenidos durante la operación quedaron a disposición de autoridades ministeriales en Sinaloa, entre ellos otro familiar de Meza Flores, señalado por la Sedena como presunto encargado de la logística de la organización.

La captura desencadenó una jornada de violencia en el norte de Sinaloa, con enfrentamientos, bloqueos carreteros, incendios de vehículos y la suspensión de actividades comerciales, deportivas y de transporte público.