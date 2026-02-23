Reconoce Sheinbaum a Fuerza Armadas tras operativo en que fue abatido ‘El Mencho’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, la labor del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea tras el operativo ejecutado el domingo en Tapalpa, Jalisco, en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Informó que, tras los bloqueos registrados en 19 estados como respuesta del grupo criminal, se instaló un centro de mando que permaneció en operación para garantizar la paz y la seguridad en todo el territorio.

“México tiene Fuerzas Armadas extraordinarias. Con hombres y mujeres con enorme preparación y patriotismo. Nuestro mayor reconocimiento, el pueblo de México debe sentirse orgulloso. Siempre están dispuestos a dar la vida por los demás. Lo más importante en este momento, es garantizar la paz y la seguridad”, declaró.

Sheinbaum Pardo también hizo extensivo el reconocimiento al Gabinete de Seguridad por la coordinación demostrada durante la jornada del 22 de febrero de 2026.

El Secretario de la Defensa Nacional Ricardo Trevilla Trejo ofreció durante la misma conferencia los detalles cronológicos del operativo.

Según el comunicado de la Sedena, los trabajos de inteligencia militar detectaron el 20 de febrero una reunión de Oseguera Cervantes con su pareja sentimental en la zona serrana de Tapalpa, municipio ubicado a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara, Jalisco.

El 22, una vez corroborada la presencia del líder criminal, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano se desplegaron en el lugar con el propósito de efectuar su detención, en una operación que contó con aeronaves de la Fuerza Aérea y elementos de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

La Sedena confirmó que, para la ejecución del operativo, se contó con “información complementaria por parte de autoridades” de Estados Unidos, en el marco de la cooperación bilateral.

”El más sentido pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida”, expresó Trevilla Trejo entre lágrimas durante la conferencia, al tiempo que destacó el desempeño de todas las fuerzas de seguridad involucradas.

Tres elementos militares resultaron heridos durante el operativo y fueron trasladados a instalaciones sanitarias en la Ciudad de México para recibir atención médica de urgencia.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el domingo se registraron un total de 85 bloqueos en el País, principalmente en carreteras federales de Jalisco, todos los cuales fueron desactivados.

García Harfuch precisó que se realizaron 70 detenciones en Jalisco, Michoacán y Guanajuato.

La Sedena detalló que durante el enfrentamiento en Tapalpa, el personal de seguridad de Oseguera Cervantes abrió fuego contra las fuerzas militares, que repelieron la agresión.

El propio líder del CJNG logró escapar hacia una zona boscosa, donde fue localizado en la maleza por fuerzas especiales y resultó herido de gravedad junto con dos de sus escoltas.

Los tres fallecieron durante su traslado aéreo hacia la Ciudad de México.

En total, siete presuntos integrantes del CJNG murieron como resultado del operativo, incluido el propio Oseguera Cervantes. La dependencia confirmó además la detención de dos integrantes del cártel, así como el aseguramiento de armamento, vehículos blindados y lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves.

Oseguera Cervantes, de 59 años, era considerado el criminal de mayor jerarquía buscado tanto por el Gobierno de México como por el de Estados Unidos, país que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura o detención.

El CJNG fue designado Organización Terrorista Extranjera por el Departamento de Estado el 20 de febrero de 2025.

La Casa Blanca reconoció el operativo a través de un comunicado en el que señaló que Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia al Gobierno mexicano para la operación.

Sheinbaum Pardo informó que México amaneció sin bloqueos carreteros activos en ninguna parte del territorio nacional.

Subrayó que existe “absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados” y reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gabinete de Seguridad.

Las autoridades de Jalisco mantienen activo el denominado “Código Rojo” y una sesión permanente de la mesa de seguridad en coordinación con los tres órdenes de gobierno para restablecer el orden en la entidad, donde se suspendieron clases presenciales durante este lunes.