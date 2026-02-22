Reconoce Sheinbaum resultados de Gabinete de Seguridad en operativo contra ‘El Mencho’

Tras el operativo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en la que murió el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, la Presidenta de México reconoció el trabajo realizado por el Gabinete de Seguridad.

La Presidenta de México indicó que existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados.

“La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones”, expuso.

Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados, señaló, y pidió a la población mantenerse informados y en calma.

Sheinbaum Pardo destacó que las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente.

En la mayor parte del territorio nacional, dijo, se desarrollan actividades con plena normalidad.

“Mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad. Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México”, asentó.