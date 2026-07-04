Reconocen a la nación Apache como el quinto pueblo originario en Chihuahua por su presencia histórica

El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó la reforma a la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural del Estado para reconocer al pueblo N’dee/N’nee/Ndé o Apache como el quinto pueblo originario de la entidad, con lo que se incorpora de manera expresa a la legislación estatal junto a los pueblos Rarámuri/Tarahumaras, O’oba/Pimas, O’dam/Tepehuanes y Guarijó/Guarijíos.

El reconocimiento fue resultado de un proceso legislativo que incluyó una Consulta Previa, Libre e Informada a pueblos y comunidades indígenas realizada por el Congreso del Estado durante 2025, informó el propio Poder Legislativo.

Entre los temas sometidos a consideración de las comunidades indígenas se incluyó expresamente el “Reconocimiento de la Nación N’dee/N’nee/Ndé o Apache como pueblo originario del Estado de Chihuahua”, correspondiente a las iniciativas 626 y 636, ambas con el propósito de reconocer e incluir a esta nación como pueblo originario de la entidad. La diputada por morena, Edith Palma, se encargó de dar lectura al dictamen.

De acuerdo con la documentación de la consulta, las comunidades indígenas analizaron ambas iniciativas durante las etapas de información y deliberación. El proceso se desarrolló en 16 sedes distribuidas en distintas regiones del estado y contó con la participación de mil 495 autoridades tradicionales y personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas.

El reconocimiento estatal tiene como antecedente el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, publicado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en agosto de 2024, en el que el pueblo N’dee/N’nee/Ndé o Apache fue incorporado como uno de los pueblos indígenas del país.

En dicho catálogo se registra un asentamiento tradicional en el estado de Chihuahua, además de reconocer la presencia histórica de este pueblo en otras entidades del norte de México.

Durante el análisis legislativo también se retomó el juicio de amparo 1073/2022, promovido por integrantes del pueblo N’dee, mediante el cual un Juzgado de Distrito ordenó atender las omisiones relacionadas con su reconocimiento por parte de las autoridades estatales.

El dictamen señala que este antecedente, junto con la actualización del catálogo nacional, respaldó la necesidad de armonizar la legislación estatal en materia de patrimonio cultural.

La reforma modifica el artículo 9, fracción XXXIX, de la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural del Estado de Chihuahua para establecer que los pueblos originarios de la entidad son los Rarámuri/Tarahumaras, O’oba/Pimas, O’dam/Tepehuanes, Guarijó/Guarijíos y N’dee/N’nee/Ndé o Apache.

Con ello, el Congreso incorporó formalmente a esta nación indígena dentro del marco jurídico estatal en materia de protección del patrimonio cultural.