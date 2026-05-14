Reconocen capacidad del AIFA para operaciones aduaneras

Autoridades federales y empresarios del sector industrial de carga y terrestre reconocieron la infraestructura del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) así como su capacidad para gestionar operaciones a gran escala que lo posiciona como un centro logístico de clase mundial. Tras una visita de supervisión al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para atender a las empresas cargueras, así como para revisar los avances en la modernización de la infraestructura y sistemas, el gobierno de México enfatizó que la integración tecnológica y los procesos aduaneros agilizados en el aeropuerto han permitido una reducción significativa en los tiempos de tránsito, fortaleciendo la competitividad de México en el comercio global. Empresarios y autoridades federales reconocen capacidad del AIFA para gestionar operaciones aduaneras “La colaboración entre el Gobierno Federal y el sector de carga aérea es fundamental para fortalecer y seguir desarrollando las capacidades del Sistema Aeroportuario Metropolitano del Valle de México. Hoy constatamos que esta infraestructura es ya un referente de eficiencia operativa y seguridad para el transporte de mercancías”, señalaron los secretarios de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina.

Empresarios resaltan aduanas

En tanto, los representantes de las principales aerolíneas de carga y empresas de mensajería resaltaron la modernización de las aduanas, pues garantiza un control riguroso, pero ágil. Ya que es “vital para el movimiento de productos de alto valor y perecederos”. Asimismo, ratificaron su postura de mantener y expandir sus operaciones en el AIFA “El reconocimiento a la conectividad terrestre y aérea que facilita la distribución nacional e internacional”, además de comprometerse a continuar invirtiendo en infraestructura propia dentro del complejo aeroportuario para fortalecer el ecosistema logístico. “Este esfuerzo conjunto reafirma la confianza del sector privado en las políticas públicas de desarrollo regional y conectividad impulsadas por la presente administración”, señaló. El martes 5 de mayo, México y Estados Unidos acordaron una serie de medidas orientadas a implementar un mercado bilateral más competitivo en el que se favorezca el libre flujo de personas y mercancías dentro de un marco regulatorio; en ese tenor, se reconoció el impulso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) detallaron que, tras un diálogo con el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés), dichas medidas fueron acordadas. Entre los acuerdos alcanzados, México avanzó en su estrategia para el desarrollo del sistema aeroportuario de la Zona Metropolitana del Valle de México. En el documento firmado, se reconoce el impulso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como parte integral de la oferta de la Zona Metropolitana del Valle de México. “Se convino avanzar en la inclusión de dicho aeropuerto en el Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015 y habrá un diálogo continuo sobre el futuro del transporte aéreo entre el AIFA y EU”, señaló.

Destaca Sheinbaum acuerdo aéreo con EU que reconoce al AIFA

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó la firma de un nuevo acuerdo de transporte aéreo con Estados Unidos que reconoció oficialmente el impulso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), aunque reconoció que buscaban “al mejor”. “Bueno, es un acuerdo bueno. A lo mejor hubiéramos querido algo mejor, pero cuando hay una negociación se busca siempre sin ceder la mejor condición para México”, sentenció la mandataria este miércoles. Sheinbaum señaló que la inclusión del aeropuerto requirió de una defensa permanente frente a Estados Unidos. Detalló que, hace algunos meses, las autoridades del país vecino impusieron sanciones y buscaron imponer una visión donde “no aparecía nunca el AIFA”, ya que su única intención era que México ampliara de manera exclusiva los slots en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM). Ante esto, la Mandataria relató: “Nosotros estuvimos ahí permanentemente diciendo, queremos que se reconozcan los dos aeropuertos de la Ciudad de México”.

Sheinbaum descarta tensiones con EU tras firma de acuerdos