Reconocen en Morena resultados de Andrés Manuel López Beltrán en dirigencia

El Consejo Consultivo Nacional de Morena emitió un comunicado en el que reconoció la gestión de Andrés Manuel López Beltrán al frente de la Secretaría de Organización del partido, en medio de su proceso para contender por una diputación federal en Tabasco.

El órgano interno destacó que durante su administración Morena multiplicó cinco veces su padrón de afiliados, al pasar de una base anterior a 12.2 millones de registros, cifra que superó la meta de 10 millones establecida por la dirigencia nacional.

El comunicado, firmado por el Consejo Consultivo Nacional, subrayó que ese crecimiento del padrón representa un logro organizativo de escala histórica para el partido y colocó a Morena como la organización política de habla hispana con mayor número de afiliados en el mundo.

El texto también puso en marcha un proceso digital para incorporar a la diáspora mexicana al padrón partidista.

La reacción en Tabasco, sin embargo, fue más reservada.

José Ramiro López Obrador, Secretario de Gobierno de esa entidad y tío del aspirante, eludió dar un respaldo explícito a las aspiraciones políticas de López Beltrán.

“Que sea muy bienvenido, ya lo dijo el Gobernador. Viene a su tierra y a su agua, pues bueno, hay que desearle que le vaya bien”, declaró el funcionario, quien se limitó a replicar la postura del Gobernador Javier May sin añadir un pronunciamiento propio.

Al ser interrogado directamente sobre si ya sostuvo algún encuentro con su sobrino en el Estado o si acudió a visitar al ex Presidente Andrés Manuel López Obrador a su residencia en Palenque, Chiapas, respondió con un “no” a ambos cuestionamientos antes de dar por terminadas sus declaraciones.