Reconocen OSC cambio de ciclo escolar de SEP

Después de que autoridades educativas federales y estatales acordaran mantener el calendario escolar original para el ciclo 2025-2026 y que las clases finalicen el 15 de junio, la organización Mexicanos Primero señaló que en materia educativa nada puede estar por encima del interés superior de la niñez y que las decisiones educativas tienen impactos pedagógicos, familiares y sociales que requieren diálogo, escucha y valoración cuidadosa.

En un comunicado, destacó la necesidad de escuchar la voz de las y los docentes y las familias, así como la importancia que la descentralización educativa otorga a los estados la facultad de tomar decisiones en beneficio de sus sistemas educativos.

“Cada entidad puede y debe definir medidas acordes con las necesidades de sus escuelas y estudiantes, siempre priorizando el aprendizaje y el bienestar de las comunidades escolares”, señaló.

“Lo sucedido en estos días respecto al calendario escolar nos demuestra que las decisiones de escritorio se contraponen a la realidad de las y los maestros en quienes recae, de nueva cuenta, la responsabilidad de que los cambios sucedan en las escuelas. Son ellas y ellos quienes deben implementar cambios sin las condiciones necesarias”.

Para Mexicanos Primero, las decisiones sobre el calendario escolar deben contemplar los tiempos establecidos para el aprendizaje y la evaluación ya que el calendario no solo permite que las y los estudiantes aprendan más y mejor; también brinda al personal docente el tiempo indispensable para realizar evaluaciones de logro de aprendizaje al cierre del ciclo escolar.

En tanto, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) quien criticó que no se les tomara en cuenta para esta decisión, reconoció el cambio, al considerar que beneficia a docentes y comunidades educativas, y fortalece el derecho de niñas, niños y adolescentes a completar su proceso formativo conforme al calendario establecido.