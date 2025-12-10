Récord histórico: más de 200 mil víctimas de homicidio doloso en el sexenio de AMLO

La violencia letal en México alcanzó su máximo sexenal en el periodo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, con un registro de 200 mil 075 víctimas de homicidio doloso a nivel nacional, el “más letal de la historia”, reveló la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

De acuerdo con su informe Atlas de Homicidios, México 2024: siete años, miles de muertes, la cifra establece el récord en el periodo analizado (enero 2018-diciembre 2024), durante el cual se encontraron 241 mil 967 víctimas de este delito.

Aunque la organización reconoce que en estos siete años el promedio anual de víctimas diarias disminuyó, pasando de 100 en 2018 a 88 en 2024, destaca la persistencia de la crisis de violencia homicida en México y la necesidad urgente de una respuesta gubernamental más efectiva y focalizada.

Se trata de la séptima edición de esta publicación anual que estudia el fenómeno de la violencia letal en México y que, por primera vez, compila siete años completos de análisis de los datos de defunciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.



Concentración de homicidios en cinco estados; destaca el caso de Culiacán, Sinaloa

En su informe, presentado este martes 9 de diciembre, la organización también se centra en la “alarmante” concentración de la violencia en cinco estados: Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua y Michoacán.

“Estos cinco estados concentraron el 43 por ciento de todos los homicidios de 2018 a 2024 (103 mil 203 víctimas), mientras que Yucatán, Baja California Sur, Campeche, Aguascalientes y Durango fueron los estados con menor número de víctimas”, señaló.

A nivel municipal, la organización destacó los casos de Tijuana, Baja California, y Juárez, Chihuahua, que siempre se mantuvieron como los dos municipios más violentos en el periodo.

En contraste, destacaron el caso de crecimiento “desproporcionado” en municipios como Culiacán, Sinaloa, que, aunque no se encontró entre los cinco más violentos de 2018 a 2024, sí presentó un crecimiento marcado de los homicidios durante los dos últimos años, con +45 por ciento en 2023 y +89 por ciento en 2024.

“Estos dos años coinciden con el inicio de los enfrentamientos de las fuerzas armadas contra el Cártel de Sinaloa”, derivados del conflicto entre el grupo criminal conocido como “Los Chapitos”, de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y “Los Mayos”, liderados por los hijos de Ismael “El Mayo” Zambada.



Accidentes superaron a homicidios como la principal causa de muerte violenta

Finalmente, la organización subrayó el hallazgo de que, por primera vez en el periodo analizado, los “accidentes” (43 por ciento) superaron a los “homicidios” (41 por ciento) como la principal causa de muerte desde 2022, resaltando las muertes por “intencionalidad no determinada (5.8 por ciento)”.

“Estas son aquellas muertes que fueron violentas, pero que no se logra determinar si fue un homicidio, si fue un suicidio, si fue un accidente o si fue una operación legal o de guerra”, explicó Daniela Osorio, autora del Atlas.

También destacaron el aumento notable en las muertes violentas por “operaciones legales o de guerra” (0.1 por ciento), especialmente en Tamaulipas, lo que sugiere un cambio en la dinámica de la letalidad en el país, aunque su impacto sobre la violencia letal o los registros de homicidio doloso es menor.

“También las muertes violentas por ‘operaciones legales o de guerra’ tuvieron un crecimiento gigante en 2024, con un aumento del 184 por ciento (de hecho, fue la categoría con el mayor crecimiento anual en 2024, con 29 víctimas en 2023 a 82 en 2024) y eso es preocupante porque en el registro no tenemos tanta información como para saber qué tipo de operación ‘legal’ se llevó a cabo.

Según la organización, de 2018 a 2024, el 74 por ciento de estas muertes se concentró en Tamaulipas (259), entidad que encabezó esta clasificación cada año, lo que la ubica como la entidad con un caso extremo de letalidad estatal, así como Zacatecas (31) y Coahuila (16).

“Las ‘operaciones legales o de guerra’ es una categoría de registro de estas estadísticas que, si bien no tiene muchos casos, porque no es el mayor porcentaje de los 32 mil homicidios ocurridos o de más del medio millón de muertes violentas, sí vemos que de pronto en algunos estados se está utilizando más y que incluso dentro de esa categoría de pronto vemos ‘ejecuciones legales’, algo que no existe en el marco jurídico mexicano”, agregó Lisa Sánchez, directora de MUCD.



¿Qué hacer?

Durante la presentación del Atlas también participó la especialista Elena Azaola, quien destacó las implicaciones humanas de este tipo de investigaciones y la existencia de un “subregistro” de estas muertes violentas.

“Porque implica que no solamente han perdido la vida de manera violenta personas, cuando nunca debieron de haberla perdido, sino la existencia de esa vida que fue y de la muerte”, agregó.

Ante este escenario, MUCD concluyó que existe la necesidad de políticas públicas indispensables, focalizadas, con perspectiva interseccional y estrategia de control de armas para una prevención y atención integral de la violencia en el país.

“En un México en el que la crisis de homicidios persiste, es imprescindible crear políticas más precisas, humanas y efectivas que respondan a las realidades diversas del país, así como a reducir las violencias desde sus causas estructurales”, señalaron.