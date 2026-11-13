Recortan 8% el gasto para prevenir violencia feminicida en 2027; refugios quedan en incertidumbre

El Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y Atención de las Causas tendrá 8.01 por ciento menos de presupuesto para operar en 2027, en comparación con lo que recibió para el año en curso, dejando en incertidumbre a la Red Nacional de Refugios, cuyos espacios de alojamiento y protección de mujeres víctimas de violencia operan con estos recursos.

De acuerdo con el Explorador de Presupuesto Federal de la asociación civil Fundar, los recursos de este programa —en el que se incluyen refugios y otras acciones a cargo de la Secretaría de las Mujeres— pasarán de 882 millones 680 mil pesos en 2026 a 812 millones de pesos para el próximo año, considerando la inflación de 2027.

La situación preocupa a los 76 refugios que integran la red, mismos que requieren recursos suficientes para continuar con la prestación de servicios, que se han incrementado 26 por ciento de manera remota y 9 por ciento presencial.

“Las políticas especializadas para prevenir y atender las violencias siguen enfrentando insuficiencia en los recursos: los programas como refugios, alertas y centros de justicia tienen un debilitamiento frente a programas sociales que, por supuesto, son importantes, pero una transferencia no sustituye un espacio de protección, atención psicológica, ni una medida de protección”, remarcó en entrevista Wendy Figueroa, directora de la RNR.



Presupuesto de Secretaría de las Mujeres subió, pero no en todos los programas

Según el análisis de Fundar, la Secretaría de las Mujeres tendrá 1.92 por ciento más de presupuesto en términos reales, es decir, considerando la inflación de 2027. Para el siguiente año, contará con 2 mil 269 millones 100 mil pesos, y en 2026 tuvo 2 mil 226 millones 630 mil.

Al desglosar el presupuesto, se observa que el Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres recibirá el 37 por ciento de los recursos de la Secretaría.

El de Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención a las Causas -que incluye a los refugios- tendrá 35.78 por ciento, en tanto las actividades de apoyo administrativo contarán con el 17.65 por ciento, mientras que a la Política de Fortalecimiento a la Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres se destinará 9.57 por ciento.

Para Wendy Figueroa, uno de los principales problemas es que, aunque el discurso oficial sostiene que el presupuesto crece, al cruzarlo con la inflación existe una pérdida real del poder adquisitivo que afecta la operación diaria de los espacios que brindan atención gratuita las 24 horas del día.

“Llevamos varios años en el tema de refugios que se ha estancado el presupuesto, que se habla de un incremento en papel, pero cuando tú lo cruzas con la inflación, realmente hay una disminución”, advirtió la directora de la RNR, quien señaló que la Secretaría de las Mujeres debe presentar un análisis claro que no confunda a la ciudadanía.

“Cuando los recursos pierden poder adquisitivo, que es lo que está pasando, cuando realmente no hay un incremento en términos reales y solamente se queda en el papel, pues sostener estos servicios se vuelve súper difícil. Y si, además, las ministraciones llegan tarde, la continuidad de la atención queda bajo presión”, agregó.



Falta de diálogo y exigencia de adecuaciones

A la disminución del presupuesto se suma la falta de apertura por parte de la Secretaría de las Mujeres para establecer mesas de trabajo tras la fusión de los refugios dentro de un componente presupuestario más amplio.

Según Figueroa, la organización ha enviado oficios para construir en conjunto los lineamientos de operación de 2027 —que definen cómo acceden los refugios al financiamiento—, pero hasta ahora no han recibido respuesta ni acuse de recibido.

“Lo que nosotras vemos es no solamente este debilitamiento en cuanto al tema presupuestario, sino debilitamiento en cuanto a la comunicación, en cuanto al diálogo y la construcción colectiva de estrategias para que el presupuesto realmente llegue en tiempo, en forma, vaya dirigido a las necesidades que las mujeres víctimas de violencia y, en su caso, sus hijos e hijas tienen”, sostuvo.

Ante este panorama, la Red Nacional de Refugios adelantó que, aunque el presupuesto ya fue aprobado, exigirán a las secretarías de Hacienda y de las Mujeres realizar adecuaciones y redistribuciones presupuestarias durante 2027, además de pedir vigilancia a la Cámara de Diputados para que los recursos se entreguen en los primeros tres meses del año.

Asimismo, indicó que buscarán que para 2028 se restituya a los refugios como un programa autónomo.

“La aprobación del presupuesto no termina con las responsabilidades del Estado mexicano. Seguiremos exigiendo recursos suficientes, transparencia sobre cuánto se asignará efectivamente a los refugios, cuáles van a ser los criterios claros de distribución y que no haya estas disminuciones en cuanto a los honorarios y servicios básicos”, puntualizó.

El recorte ocurre en un contexto de mayor demanda, con un repunte en casos de violencia sexual y abuso sexual infantil, así como un incremento del 25 por ciento en llamadas de mujeres adolescentes derivadas de las brigadas informativas realizadas en territorio durante el Mundial.

Figueroa subrayó que cinco de cada siete mujeres que llegan a los refugios acudieron previamente a una institución gubernamental donde fueron revictimizadas o no se les informó de su derecho a un espacio de protección.

“Si no hay acciones de prevención garantizadas con presupuestos sólidos, progresivos, pues entonces se administra la violencia”, reclamó.

“Un país no puede presupuestar de forma correcta ni oportuna, no puede crear políticas públicas garantes si sigue diciendo que todo está bien”.



Sobrevivir a base de créditos y con salarios retenidos

Mientras se discute el recorte proyectado para 2027, los testimonios desde el territorio advierten que la falta de recursos oportunos es una crisis que los espacios de protección arrastran desde 2025, golpeando su operación cotidiana.

En Tapachula, Chiapas —la frontera con Guatemala, donde se atiende tanto a mujeres mexicanas como migrantes—, Elsa, directora de un refugio, relata que desde ese año tuvieron que sostener la alimentación y los servicios básicos las 24 horas del día pidiendo fiado y negociando plazos con proveedores y trabajadoras.

“¿Qué estamos haciendo? Buscando crédito en un lado, buscando el otro crédito; ya no sabemos qué estarles diciendo, tanto a los proveedores de los productos como al personal: ‘Oye, espérame; oye, dame chance’”, explica Elsa, quien califica como “violencia económica” el retraso de las autoridades.

A ello se sumó el problema fiscal que enfrentó el personal —psicólogas, enfermeras, trabajadoras sociales y cocineras— al recibir en un solo pago acumulado el equivalente a varios meses de sueldo.

Una situación similar documentó Josefina al frente de un refugio en Morelos. Según relata sobre lo vivido desde 2025, llegaron a pasar seis meses sin recibir presupuesto público —periodo que la asociación civil tuvo que absorber con recursos propios—, lo que provocó una fuga de talento ante la imposibilidad de garantizar certeza laboral a las profesionistas.

Para Josefina, quien lleva 18 años trabajando en la atención a víctimas, los recortes y la falta de diálogo contrastan con el discurso oficial en una entidad con altos índices de feminicidio: “Es como poner una fachada así muy bonita: ‘Mira, aquí va a estar esto’, pero vas detrás de esa fachada y no hay más que escombros, no hay algo sostenible”.

Ante este panorama de recortes y retrasos presupuestales, la RNR ya expuso la situación ante organismos internacionales como el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos.

De acuerdo con Wendy Figueroa, el siguiente paso será llevar esta agenda —junto con otras 40 organizaciones de México y Latinoamérica— a la próxima sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de la ONU, con el objetivo de evidenciar ante el escrutinio internacional el debilitamiento de las políticas para erradicar la violencia feminicida en México.