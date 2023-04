Luis Enrique Graue Wiechers, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, reveló que el Comité Universitario de Ética, ya contaba con una resolución respecto al caso del supuesto plagio de la Licenciatura, Yasmín Esquivel Mossa, actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo, tendrán que esperar a que se resuelva la suspensión definitiva que otorgó la juez Sandra de Jesús Zúñiga para detener por tiempo indefinido el trámite del juicio de amparo promovido por Esquivel Mossa, para anular la investigación que realiza el CUÉTICA, respecto al caso del supuesto plagio de la Licenciatura de la actual Ministra de la SCJN.

En entrevista con el medio N+, el Rector recordó que dicho proceso había tenido diferentes acciones legales de ambas partes, y que, en la actualidad, la UNAM no podría brindar detalles del caso, para respetar la presunción de inocencia de Esquivel Mossa.

“El caso, como bien sabe usted, primero nos impidió hablar sobre el tema por completo y bueno, pues ahí lo respetamos como tal. Nosotros le dimos la oportunidad, como también sabe, a través del Comité de CUÉTICA, de presentar todos sus alegatos”, dijo Graue Wiechers a la periodista Danielle Dithurbide.

“El Comité los ha recibido, los ha estudiado y está pronto a dictaminar en la medida en que se nos permita hacerlo. Ella puso un amparo que está vigente como tal y nosotros elevamos una inconformidad a que se hubiera aceptado el amparo, y está en Tribunal Colegiado esta inconformidad nuestra, que esperamos se resuelva”, agregó el Rector.

Cuando la periodista le insistió a Graue Wiechers si sabía cuál era la resolución, éste aseguró que todavía no la conocía.

“No me han entregado la resolución y espero conocerla antes de que sea el momento. Sé que ya concluyeron los estudios al respecto y sé que ya están listos para emitir un dictamen”, refirió.

Sin embargo, aseveró que la Universidad actuaría en apego a la normatividad. Asimismo, recordó que tras las reformas aprobadas, la institución podría actuar contra prácticas irregulares en trabajos académicos, aunque, acotó, que dichas determinaciones no eran retroactivas.

“No es para casos del pasado, esto no quiere decir que finalmente el dictamen no salga como vaya a salir”, añadió Graue Wiechers, quien también aseguró que el plagio de trabajos académicos no representaba un problema para la UNAM, pese a que habían encontrado alrededor de 15 tesis con posibles hurtos intelectuales, las cuales turnaron a cuerpos colegiados correspondientes, para sus análisis.

“Pero a ver, yo quisiera verlo en un concepto más amplio, el plagio es indudablemente en cualquiera de sus formas, una negativa a la intelectualidad y al reconocimiento de la labor de otros, y en ese sentido debemos ser muy firmes que la educación como tal no puede permitir”, expresó.

“Una gran indignación, en principio, plagiar una tesis o copiar el trabajo intelectual de otro, pues es un fraude intelectual [...] yo creo que nosotros hemos actuado en apego a la normatividad universitaria y cualquiera que sea la definición tendrá que hacerse en ese sentido”, enfatizó.

El juicio quedó suspendido luego de que varias autoridades de la UNAM presentaron recursos de queja para cuestionar la admisión a trámite del amparo de Esquivel Mossa, mismos que fueron turnados al Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

En sus quejas, el Rector Luis Enrique Graue Wiechers, además de la presidenta y los integrantes del CUÉTICA, así como el director y los miembros del Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, que la demanda de la Ministra de la SCJN era notoriamente improcedente y ni siquiera debió ser admitida, sino que De Jesús Zúñiga tenía que haberla desechado de inmediato.

La jueza señaló -en la notificación publicada en el expediente 202/2023- que debido a que la resolución del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito podría influir en el trámite del juicio de amparo, “se suspende el procedimiento en el presente asunto hasta en tanto se resuelvan las referidas quejas”.

Sin embargo, el 9 de marzo el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito señaló que sí tenía competencia para conocer los recursos de queja que promovieron autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, motivo por el cual los admitió a trámite.