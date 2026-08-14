$!Recupera Profepa 9 mil 500 huevos de tortuga marina golfina y protege 82 huevos de tortuga laúd

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó que el 4 de agosto, personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas dio aviso sobre el inicio de la segunda arribada de tortugas marinas en dicho sitio. Personal de la Profepa, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, dieron inicio al operativo de protección a la tortuga, realizando recorridos de vigilancia diurnos y nocturnos.

OAXACA._ La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente recuperó 9 mil 500 huevos de tortuga marina golfina (Lepidochelys olivacea) y protegió 82 huevos de tortuga laúd (Dermochelys coriacea) en el Área Natural Protegida con categoría de Santuario Playa Morro Ayuta, ubicado en los municipios de San Pedro Huamelula y Santiago Astata, Distrito de Tehuantepec, Oaxaca,

Durante estos recorridos, los días 6 y 7 de agosto, se recuperaron 9 mil 500 huevos, los cuales fueron abandonados en costales dentro de la vegetación de las dunas costeras del Santuario. Estos productos ya no son aptos para continuar su desarrollo debido al movimiento inadecuado y brusco al que fueron sujetos, por lo que se les dio destino final mediante el entierro total en un área libre de anidación.

Por otra parte, el pasado 6 de agosto, se detectó el arribo a la playa de anidación de un ejemplar de tortuga laúd; en todo momento, personal de la Profepa, en coordinación con elementos de la Semar, brindaron acompañamiento y seguridad al ejemplar. La tortuga desovó 82 huevos, los cuales fueron protegidos, colectados y reubicados por personal de la Conanp para su proceso de incubación; una vez que nazcan las crías, serán liberadas.

La segunda arribada tuvo lugar del 4 al 9 de agosto; durante ese período, salieron a desovar un total de 31 mil 370 ejemplares de tortuga marina golfina, especie protegida y enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, en la categoría de peligro de extinción.

La Profepa continuará dando atención a las arribadas de tortuga marina en el Santuario Playa Morro Ayuta, así como al programa operativo de protección a la tortuga marina en la temporada 2026-2027.