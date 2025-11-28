Red de dueño de Miss Universo operó con Cártel de Sinaloa en Campeche, según la FGR

La organización criminal que encabezaban Jacobo Reyes León, “El Yaicob”, y Raúl Rocha Cantú, dueño de la franquicia de Miss Universo, tuvo tratos con el clan de los Farías, jefes de plaza del Cártel de Sinaloa en los municipios de Escárcega y Candelaria, Campeche, así como en la zona fronteriza con Guatemala.

De acuerdo con los expedientes de la Fiscalía General de la República, citados por el periódico Reforma, a principios de 2025, los Farías contactaron a Daniel Roldán Morales, uno de los operadores de Reyes León, para negociar un aumento en la tarifa de cobro por cada pipa con combustible de contrabando que cruzara desde Centroamérica hacia territorio mexicano.

Según las investigaciones de la FGR, el clan de los Farías cobraba al grupo de Reyes León y Rocha Cantú un peaje de mil 500 dólares por cada pipa de combustible que cruzara sin contratiempos, pero desde enero de 2025 solicitaron aumentar la cuota a 2 mil 500 dólares.

En una llamada telefónica intervenida el 22 de enero de 2025 y registrada como el evento 811, Roldán Morales informó a Reyes León respecto a la exigencia del grupo criminal.

“Me dijeron que los Farías me querían ver, porque no se les hace justo que a ellos le estén dando mil 500 dólares, los weyes de acá, El Padrino y El Tío”, señaló Roldán Morales en la conversación intervenida.

“A huevo quieren 2 mil 500 dólares, pero pues no salimos, nosotros ponemos el cruce, la lancha, los fletes. Entonces me dijeron ¿cómo ves, wey? ¿te vienes a almorzar con ellos para abrirle los ojos?”, revelan.

“Entonces dije: ‘no mames, sí voy, yo no tengo pedos, nomás asegúrame que no salgan con sus mamadas de un pinche levantón’ y me dijeron: ‘no, no, cómo crees’”, exponen.

La FGR documentó que la red criminal liderada por Reyes León y Rocha Cantú operaba el contrabando de combustible desde Guatemala hacia México mediante el cruce de pipas por el río Usumacinta, con puntos de operación en Chiapas y Tabasco, desde donde el hidrocarburo era trasladado hasta Querétaro.

La institución señaló que el grupo también se dedicaba al tráfico de armas desde Guatemala para abastecer al Cártel Jalisco Nueva Generación en Querétaro y a La Unión Tepito en la Ciudad de México.