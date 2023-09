Hasta ahora las y los aspirantes no han reconocido este gasto en redes sociales, que se suma a las críticas sobre la opacidad y gasto del proceso interno Morena. Sin embargo, la Biblioteca de Anuncios de Meta permitió identificar esta estrategia irregular de promoción.

Este contenido fue producido con el apoyo del Institute for War And Peace Reporting y la mentoría de Animal Político, en el marco del programa Mexican Journalism Resilency

Los canales identificados mostraron este modo de operación: publicaban contenido similar a notas periodísticas, de distintos temas, pero sin nombre del autor del artículo, tanto en Facebook y en algunos casos en direcciones web, donde no había mayores datos de quiénes eran los responsables de las publicaciones.

Los supuestos medios que publicitaron contenido a favor del también ex Gobernador de Chiapas son México en el Mundo, El Mundo Noticias y Mujeres en Lucha, sin embargo, tuvieron un cambio en el transcurso de la realización de este reportaje.

Además del caso de la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se detectaron tres canales de pseudomedios a favor del político Manuel Velasco, del Partido Verde aliado de Morena, con un pago de 3 millones 287 mil 817 pesos en 215 anuncios.

Los tres canales de Facebook inicialmente publicaron información sobre Velasco Coello, y luego compartieron notas de medios de comunicación formales pero sobre otros aspirantes presidenciales como Gerardo Fernández Noroña, Marcelo Ebrard Casaubón, Ricardo Monreal Ávila, Claudia Sheinbaum Pardo y Adán Augusto López Hernández.

Al menos tres de los portales detectados eran a favor del ex Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, y ejercieron un gasto de 2 millones 626 mil 785 pesos por la publicidad de 207 anuncios, con los nombres de The Guardian México, La Palabra Ciudadana y The Street Journal.