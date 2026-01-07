Redim reporta casi 2 mil homicidios de menores en México durante 2025

La Red por los Derechos de la Infancia en México presentó su Balance Anual 2025, documento en el que reportó mil 991 homicidios de personas menores de edad ocurridos entre enero y noviembre del año mencionado.

Esta cifra representa el 10 por ciento de los 20 mil 674 asesinatos contabilizados a nivel nacional en el mismo periodo.

Según el informe, los crímenes ocurrieron principalmente en los estados de Michoacán, Guanajuato y Jalisco.

Del total de víctimas registradas en los primeros 11 meses de 2025, 433 correspondieron a mujeres y mil 558 a hombres.

Aunque los datos, obtenidos de fuentes como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indican una disminución del 11 por ciento en comparación con 2024, la organización destacó la persistencia de la violencia contra la infancia, ejecutada tanto por grupos delictivos y elementos militares, como por familiares cercanos.

El documento detalla casos específicos que ilustran la vulnerabilidad de este sector poblacional.

En Los Reyes La Paz, Estado de México, un niño de 5 años identificado como “Fernandito” fue sustraído por dos mujeres y un hombre como garantía de un préstamo de mil pesos; días después, las autoridades encontraron su cuerpo sin vida.

Asimismo, en Badiraguato, Sinaloa, las niñas Alexa y Leidy, de 7 y 11 años. respectivamente, murieron tras un ataque directo de elementos del Ejército Mexicano contra el vehículo en el que viajaban, hecho que inicialmente se reportó como un fuego cruzado.

La violencia familiar también figuró en el reporte. El 5 de julio de 2025, los cuerpos de las hermanas Meredith y Medelin, gemelas de 11 años, y Karla, de 9 años, fueron hallados en un lote baldío en Hermosillo, Sonora.

El hallazgo ocurrió un día después de que se localizara el cuerpo de su madre, de 28 años, asesinada presuntamente por su pareja y padrastro de las menores con el objetivo de cobrar un seguro.

En otro caso registrado en julio del mismo año en Chimalhuacán, Estado de México, una niña de 5 años reveló a su abuela que su padrastro había matado y enterrado a su hermana menor bajo un sillón en su domicilio.

Respecto a las desapariciones, el informe indica que durante 2025 se reportó la desaparición de 10 mil 684 niñas, niños y adolescentes.

De esta cifra, 2 mil 856 personas siguen sin ser localizadas, lo que constituye un aumento del 30 por ciento respecto a 2024, año en que sumaron 2 mil 192 casos activos.

Adicionalmente, entre enero y noviembre de 2025 se contabilizaron 58 feminicidios de menores de edad, lo que equivale a un caso cada cinco días y medio.

El reclutamiento forzado por parte de la delincuencia organizada mostró un incremento.

En 2024, mil 084 adolescentes fueron privados de la libertad por delitos relacionados con grupos criminales, un alza del 20.6 por ciento en comparación con los 899 casos de 2023.

“Desde Redim observamos este aumento con preocupación, pues el reclutamiento forzado de niños y adolescentes se enfrenta a la invisibilización, empezando porque ni siquiera es considerado como un delito autónomo por las leyes mexicanas”, se lee en el informe presentado.

Ante este panorama, la Redim recomendó al Estado mexicano fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y garantizar que todas las decisiones del Gobierno en materia de seguridad, presupuesto y justicia prioricen el interés superior de la niñez.

Asimismo, instó a responder urgentemente a la crisis de desapariciones mediante búsquedas inmediatas e investigaciones diligentes.