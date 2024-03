La refinería Deer Park, propiedad de Pemex, tuvo una caída del 38.7 por ciento de sus utilidades en el 2023.

Petróleos Mexicanos (Pemex) compró la empresa en 2022, en 596 millones de dólares, por el 50.1 por ciento de las acciones que eran propiedad de la empresa neerlandesa Shell Oil Company, había acumulado una pérdida neta de alrededor de 360 millones de dólares en 2021 y con capacidad para procesar 340 mil barriles por día (bpd).

Según datos de Petróleos Mexicanos, durante 2022, la refinería texana obtuvo un resultado neto de 954 millones de dólares, sin embargo para 2023, este bajó a 584 millones de dólares. En cuanto al proceso de crudo, en el complejo texano se registró una caída de 6.2 por ciento, al pasar de 277 mil barriles diarios en 2022 a 259 mil barriles durante 2023.

Ante ello, un menor procesamiento derivó en la reducción de la elaboración de gasolinas, diésel y turbosina, en un 3.6 por ciento. Mientras que en 2022 se produjeron 247 mil barriles diarios, en 2023 fueron 238 mil.

Asimismo, el resultado del Ebitda (que son las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), fue de 827 millones de dólares al cierre del 2023, es decir 36.6 por ciento menos que los mil 306 millones de dólares en 2022.

Según lo informó el diario Reforma, sin embargo, la petrolera paraestatal mexicana presumió que la refinería concluyó el 2023 con una deuda de cero.

“Cuando Pemex adquirió la totalidad del complejo, se acordó un pago de 596 millones de dólares, exclusivamente por lo correspondiente a ‘los fierros’ o instalaciones. No obstante, el pago total se elevó a mil 600 millones de dólares, mil millones adicionales, para cubrir los inventarios de combustibles y la deuda que mantenía el complejo”, agregó el citado rotativo.

Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, presumió, el 2 de mayo del 2022, los resultados de Deer Park, a 100 días de que la empresa paraestatal asumió el control de la refinería ubicada en Houston, Texas, se había tenido una utilidad de 195 millones de dólares.

El funcionario federal destacó que lo anterior se obtuvo con un nivel de proceso de 282 mil barriles diarios de crudo y una producción de 294 mil barriles diarios de productos petrolíferos, de los cuales 84.2 por ciento fueron destilados (gasolinas, diésel y turbosina).

Durante una conferencia con analistas para presentar sus resultados financieros y operativos del primer trimestre de 2022, el director general de Pemex aseveró que las condiciones del mercado de refinación han sido favorables durante ese año, los diferenciales de precios entre el crudo y los productos se habían ampliado.

“Con estos resultados se demuestra que la adquisición de esta refinería fue un gran acierto, pues contribuye de manera relevante en la estrategia de seguridad energética de nuestro país y genera valor económico a Petróleos Mexicanos”, insistió.

“La refinería ha mantenido su operación de forma adecuada en los primeros 100 días en control de Pemex y se han desarrollado las tareas de mantenimiento conforme al programa”, aseguró el director de la empresa paraestatal.

Romero Oropeza también detalló que de la inversión autorizada para ese año, se consideraron 45 mil millones de pesos para la refinería de Dos Bocas y 22.7 mil mdp para Deer Park, cuyo proceso de compra se concluyó el 20 de enero del 2022, cuando Pemex tomó el control de la refinería Deer Park Refining Limited Partnership.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo casi al final de su conferencia de prensa matutina de ese día, que el viernes 21 de enero de 2023 daría una “muy buena noticia en materia energética”, pero no dio detalles. La transacción fue aprobada por el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS, por sus siglas en inglés).

El 17 de enero de 2022, AMLO informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) puso a disposición de Petróleos Mexicanos, un total de 20 mil millones de pesos, para la compra de la refinería Deer Park.

“En unos días más ya vamos a informarles cuándo se lleve a cabo al pago. Ya se cuenta con el dinero, 20 mil millones de pesos están disponibles para que Pemex los use”, dijo el mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina.

Agregó que la SHCP puso a disposición de Pemex el dinero, a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). Asimismo, detalló que Romero Oropeza acudiría a la firma de la compra de la refinería y si es necesario asistiría alguien de la SHCP.

También señaló que había muy buena relación entre los gobiernos de México y de EU y que por eso se emitió la autorización para que se comprara, sin embargo llevó tiempo el obtener el permiso, ya que se buscaba se pudiera pagar en diciembre. No obstante, se amplió el plazo para que este fuera otorgado.

López Obrador comentó que hubo algunas propuestas no muy claras para que el permiso no fuera otorgado por Estados Unidos, incluso dijo que leyó algunas denuncias que fueron presentadas, como lo fue por parte de una tintorería, “pero desde luego había intereses para que no nos dieran la autorización”.

“Se tuvo que ampliar el plazo. Pidieron más información porque todavía no sabemos que alegaban, pero con mucha transparencia entregamos todo, de donde iba a salir el dinero, porque decidimos comprar la refinería. Y por eso no nos alcanzó el tiempo, sin embargo ya se acordó pagarla en enero y tenemos el recurso para hacerlo”, agregó.

“Hacienda va a valorar lo que más conviene, por el precio del dinero, por las tasas de interés, por si esa deuda se contrajo con intereses bajos. Todo depende del convenio, de los acuerdos que se tengan. Lo que sí puedo decir es que en enero se liquida completamente, en enero se cierra la operación”, dijo.

“La suma es la modernización de las seis refinerías, que llevamos invertidos como 30 mil millones de pesos, modernizándolas. Esta refinería de Deer Park que tiene capacidad para procesar más de 300 mil barriles, la nueva refinería de Dos Bocas, que va a refinar 340 mil barriles y la coquizadora nos va a permitir poder procesar de un millón 800 a un millón 900 mil barriles diarios, consideramos que con eso podemos abastecer el mercado interno”, insistió.