El Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la operación de las refinerías de Petróleos Mexicanos y negó que fueran grandes fuentes de contaminantes.

”Sí puedo decir que se necesitan las refinerías, sí puedo decir que gracias a que estamos rehabilitando las refinerías”, declaró, durante su conferencia de prensa matutina.

Sostuvo que “gracias a que se compró la refinería Deer Park”, ubicada en Houston, Texas, y se construyó Dos Bocas -en Paraíso, Tabasco-, México estará “muy cerca en septiembre de la autosuficiencia”, además de que indicó que “no se aumenta el precio de las gasolinas”.

Asimismo, aseguró que la contaminación de la Refinería Ing. Héctor R. Lara Sosade, en Cadereyta de Jiménez, se encuentra “por abajo de la norma” y aseguró que el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, informará sobre el tema.

López Obrador argumentó que la contaminación de la región se debía a “otras plantas”, aunque no dio a conocer cuáles. Asimismo, sostuvo que las críticas a Pemex se debían a que la oposición buscaba “cerrar” a la empresa paraestatal.

El 10 de marzo, Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata a la Presidencia de la República de por la coalición “Fuerza y Corazón por México”, prometió que en caso de ganar las elecciones del 2 de junio, cerraría la refinería de Pemex en Cadereyta de Jiménez, así como la Refinería Francisco I. Madero, ubicada en Ciudad Madero, en Tamaulipas, ante presuntas altas emisiones de contaminantes que desprendían.

”Una persona [Jorge Álvarez Máynez] dijo que había que cerrar la refinería de Tula, otra más [Gálvez Ruiz] dice que no, que mejor cerrar la de Cadereyta y la de Tampico. Hoy el presidente municipal de Cadereyta dijo que no permitiría que se cierre la refinería de ese municipio. De modo que ya la libramos porque no se cerrará ninguna, dado que la de Tampico no existe”, escribió el Presidente en sus redes sociales.

El mismo día, Cosme Julián Leal Cantú, Alcalde panista de Cadereyta de Jiménez, advirtió que él defendería la refinería de Pemex, ubicada en el municipio que gobernaba.

”Como Alcalde de Cadereyta, a mi no me tiembla la mano: Voy a defender nuestra refinería contra todos los políticos, independientemente del partido que sean, cuando estos quieran afectar la fuente de ingresos de miles de familias”, señaló Leal Cantú.

”Aunque a algunos les da miedo confrontar al Gobernador [Samuel Alejandro García Sepúlveda] por ser de su mismo partido, a mí no me tiembla la mano y lo he demostrado. No nos vamos a dejar ni del Gobernador ni de ningún candidat@ que quiera usar el sustento de las familias para sacar provecho electoral”, insistió.