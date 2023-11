“El tiempo, o más bien, el tiempo libre, el ocio, es cuando haces vida. Y cuando estamos trabajando tanto tiempo, no estás viviendo. Vives para comer, para mantener un techo sobre tu cabeza” responde Dani Bravo, un politólogo que desde que comenzó su vida laboral ha trabajado en call centers.

“Nos dimos cuenta que estos diputados, que nos representan a nosotros en papel, en realidad están representando a la Coparmex. Y cuando 10 empresarios dicen que no están listos, que hay que hacerlo con tiempo... perdón pero la mayoría de la población dice que sí estamos listos y necesitamos una reducción de la jornada laboral. Se supone que tenemos un gobierno de izquierda pero ese gobierno de izquierda solo escucha a la Coparmex y a Salinas Pliego. Entonces vamos a salir a las calles”.

“Si estás leyendo esto te diría que mucho de esta lucha surgió a partir de la conversación que se dio en redes. Es el inicio de una conversación pero nunca el final. Siempre se tiene que hacer algo así (refiriéndose a la protesta) y si de plano no tienes tiempo, te diría: investiga quién es tu legislador, bullear gente nunca está bien a menos que sean tus legisladores. Todo lo que publiquen lo contesto con esto de las 40 horas. Son políticos y tienen su ego” aconsejó.

“Es algo que se presentó hace unas semanas y no debería ser un debate. Estamos discutiendo cosas de sentido común, tanto sueldo visible como ley silla. La ley de sueldo visible todavía va a tardar. No creo que sea explotación laboral, pero está relacionado con la explotación laboral” explicó.

Entre los manifestantes también asistió Fra, el Hada de las Vacantes, influencer que se dedicó durante mucho tiempo a compartir hilos de Twitter con vacantes dignas para quienes buscan empleo. Su presencia no es casualidad, pues la reforma también contempla que en las vacantes exista el salario visible, algo que ella ha defendido por mucho tiempo en sus publicaciones.

Antes de la manifestación, conversamos con él para entender mejor la iniciativa, que no es la primera que se discute en el Congeso, según Fra, pues han habido 17 intentos de reformas laborales pero el sector empresarial las ha frenado por décadas.

“Justamente los servicios son la parte más compleja. Ahí entran los restaurantes. Creo qué hay mucha resistencia porque hay una idea de que así son los restaurantes, que deben estar disponibles 24 horas, y es esta idea la que nosotros como trabajadores seguimos perpetuando también” explicó.

Para Rodrigo, es necesario que los empresarios generen conversaciones y entiendan que si dan más tiempo a sus trabajadores, estarán más contentos, y que esto es parte de la dignidad que toda la gente merece en su vida.

“Necesito ganar dinero pero, ¿qué vas a hacer si no tienes tiempo para disfrutarlo?, ¿vale la pena? Llega una edad en la que aprecias mucho el tiempo, porque al final se volvió una moneda de cambio, una divisa más. Alguien me decía que no necesitamos dignificarnos, la actividad es lo que se tienen que dignificar” contó.

La protesta fue encapsulada y terminó en baile frente a la estación del metrobús de San Lázaro.