CIUDAD DE MÉXICO._ La decisión de concentrar la explotación de litio en manos del Estado, contemplada en la reforma eléctrica impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, podría ser tan relevante como lo fue la nacionalización de la industria petrolera con Lázaro Cárdenas, planteó Rocío Nahle García, Secretaria de Energía.

Entrevistada en “Los Periodistas”, programa que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela en SinEmbargo al Aire, y que se transmite por la plataforma de YouTube, reconoció que en México no se cuenta con una cuantificación exacta sobre el mineral, pero la iniciativa enviada por el Jefe del Ejecutivo a la Cámara de Diputados busca garantizar su uso para las próximas generaciones.

- ¿Lo del litio es tan importante? ¿Podría compararse con, en su momento, la decisión del Estado mexicano de asumir el control del petróleo, de la electricidad? ¿Es tan importante como eso? - cuestionó Alejandro Páez.

“Es similar, es un mineral estratégico que nosotros y las siguientes generaciones tendremos que darle un buen uso”, respondió la funcionaria.

- No hay reservas cuantificadas del litio, pero las probables, ¿tenemos más o menos idea?, ¿como un país que pudiera tener alguna riqueza por ahí guardada? - preguntó el periodista.

”Sí hay litio en el país, no tenemos la cuantificación exacta, sería una irresponsabilidad de mi parte decir. El Departamento de Geología de México tiene alguna proyección, pero esto es más allá. Les pongo un ejemplo, ustedes lo decían con el petróleo, en ese momento se sabía con el General Lazaro Cárdenas las compañías que estaban en México exportando, no se sabía que había un Cantarell [yacimiento de petróleo mexicano], no se sabía de esas cosas y a lo largo del tiempo se fueron descubriendo, seguramente con lo del litio será igual”, aseguró la Senadora con licencia.

Nahle García explicó que la reforma eléctrica propone no dar concesiones para la explotación del litio, pero seguirán vigentes los permisos que ya se entregaron una vez que sean acreditadas.

“No va a haber concesiones, lo dice claramente la reforma, no va a haber concesiones para la explotación y aquellas empresas que ya estaban en ello, que nada más se han identificado ocho a través de la Secretaría de Economía, donde tiene la Dirección de Minas, que demuestren que ya tienen una inversión en la explotación y un avance, se respetará, hasta ahorita de esas ocho tenemos detectado solo una”, agregó.

La Secretaria también insistió en que la reforma conviene a todos los mexicanos.

La reforma constitucional al sector eléctrico tiene por objetivo fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad e incluye la desaparición de las Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. De igual forma prevé la desaparición de los Certificados de Energías Limpias para generadores públicos y privados.

De acuerdo con la Secretaria de Energía, eliminar dichos certificados ayudará a disminuir la carga en las finanzas de la CFE.

Dijo que en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, “con el pretexto de generar energías limpias dijeron vamos a incentivar por medio de unos certificados que prácticamente llevaron a la bursatilización al sector energético, y esa bursatilización termina pagándola la CFE”.

- ¿Las fibras? - le preguntó Alejandro Páez.

”Sí, es decir, tú produces un megawatts por energía eólica, solar o lo que sea y la CRE te daba un certificado y ese certificado la CFE lo tenía que comprar, entonces con estos certificados que se han dado tiene una carga de 100 mil millones de pesos. Termina la CFE ayudando o financiando a estas empresas, subsidiando a estas empresas y es una carga. Esta carga se refleja en nuestros recibos de luz, esa carga se refleja en nuestras finanzas. Entonces hay que poner orden, eso se elimina”, respondió la Secretaria federal.

De acuerdo con la morenista, después de la Reforma Energética que se aprobó por el Presidente Enrique Peña Nieto la CFE fue perdiendo mercado.

“Como recordarán nos habían dicho que íbamos a tener tarifas más baratas, que la electricidad iba a ser más asequible y resulta que no, que las tarifas fueron aumentando y la CFE fue perdiendo mercado y la obligaron a cobrar electricidad a los privados, a endeudarse y no nada más eso, fraccionaron la CFE, es decir, la dividieron en subsidiarias, por ejemplo, seis subsidiarias de generación que no podían hablar entre sí, intercambiar información, ayudar entre sí, porque eso se llamaba una separación legal obligada. ¿En qué empresa hacen eso?”, expuso.

Por ello, aseguró que con esta reforma “la electricidad se considerará un área estratégica del Estado, porque es un servicio. La CFE está como una empresa productiva del Estado y hoy se está planteando que sea un organismo desde el Estado porque con eso se cancela la estricta separación legal de tantas subsidiarias y viene a ser un organismo del Estado que tiene autonomía como empresa”.

La funcionaria opinó que con la creación de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos se probaron permisos que generaron un desbalance.

“La red eléctrica nacional, la red de transmisión, lo máximo que nos ha demandado son 50 mil megawatts, hoy hay infraestructura para 82 mil megawatts, pero se dieron permisos por 132 mil megawatts, esto habla de cómo sacaron la regulación del Estado hacia un órgano independiente y autónomo donde no hay una vinculación con la planeación nacional y la plantación la lleva la Secretaría de Energía”, mencionó.

”Estos órganos se van a regresar, en otros países existe la figura como reguladores ministeriales, que dependen del ministerio de energía, aquí se van a la Secretaría de Energía, van a seguir haciendo su función de reguladores en las materias que corresponden dentro de la Secretaría. Vamos a tener un orden, menos burocracia. Y se modifican los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, justamente son los artículos que se habían modificado en la Reforma del Presidente Peña, aquí se modifican en materia eléctrica y se agregan 6 artículos transitorios donde va incluido el litio”, añadió.

En marzo el Congreso, dominado por Morena, aprobó una ley de la industria eléctrica que fue suspendida poco tiempo después por un juzgado federal, por lo que López Obrador decidió lanzar una nueva iniciativa por la vía de la reforma constitucional para lograr que la CFE se fortalezca y pueda tener al menos 54 por ciento del mercado y el resto sea manejado por el sector privado.