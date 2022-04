Reforma eléctrica va sin cambios, advierte AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no realizará cambios a su iniciativa de Reforma Eléctrica, luego de la reunión con John Kerry, enviado especial del Gobierno de EE.UU. para el cambio climático, así como con empresarios estadounidenses.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el político tabasqueño apuntó que enviarán a la comitiva estadounidense con la que se reunió, la iniciativa que pretende impulsar en el Congreso de la Unión.

“Se queda como está porque incluye lo que ellos tienen como preocupación, lo de la transición energética, por eso le vamos a enviar la iniciativa para que la conozcan bien”, explicó el mandatario nacional.

La propuesta de reforma limitaría al 46 por ciento la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa del Estado. Además, eliminaría los reguladores autónomos de energía, revisaría contratos previos y priorizaría a las plantas fósiles de la empresa paraestatal sobre las renovables de privados.

Asimismo, López Obrador rechazó que dicho grupo conformado por funcionarios estadounidenses vaya A tener injerencia en dicha reforma, además de que rechazó que México sea patio trasero del vecino del norte.

“Hubo un planteamiento de que se mantuviese la comunicación sobre el tema y que participara un grupo, pero ellos plantearon eso, y yo me quedé callado. No sé aceptó, a lo mejor ellos pensaban que eso iba a ser aceptado y alguien se adelantó a decir de que nosotros íbamos a aceptar que un grupo pues casi vigilara nuestra actuación. No aceptamos”, agregó el Presidente.

“Hay una gran diferencia entre escuchar, informar, conversar, comunicarnos, mensajes de ida y vuelta, mucha la diferencia a imponer un grupo para observarnos, eso no lo permite nadie, a lo mejor sí en otros tiempos, gobiernos sumisos, pero ya no son los tiempos de antes. Es más, el presidente Biden se ha portado muy bien, lo primero que me dice es ‘respeto a la soberanía, ni patio trasero o delantero’”, indicó.

“Nos comprometimos a entregarles copia de la iniciativa porque se contempla en la iniciativa lo de la transición energética, nada más que no se le ha dado importancia a este apartado de la iniciativa, toda la campaña en contra se ha desarrollado a partir de que nosotros queremos mantener plantas que producen energía sucia y que no estamos aceptando la nueva realidad de que vamos a energías limpias, que estamos limitando la posibilidad de crecimiento a energías limpias, todo eso es falso”, afirmó.

Por otra parte, López Obrador se comprometió a respetar los permisos de importación de cinco petroleras: Exxon Mobil, Valero, Koch, Shell y Tesoro, para introducir combustible, bajo condiciones de precios justos y sin huachicoleo. No obstante, dijo, que se podrían revocar los permisos si reinciden en actividades ilegales.

“Se respetarán los permisos de importación de cinco petroleras de cinco petroleras para introducir combustible, bajo condiciones de precios justos y legalidad, Exxon Mobil, Valero, Koch, Shell y Tesoro... Si hay actos de reincidencia vinculados con huachicol o contrabando o el mal uso del permiso se aplicarán sanciones penales, incluida la revocación del permiso”, señaló.

Entre otros puntos, aclaró que la repartición del sector eléctrico que es 54 por ciento para la CFE y 46 por ciento para la iniciativa privada nacional y extranjera, en esta última no se consideraría a aquellos particulares que hayan obtenido la concesión de forma ilegal.

“No se consideraría en este 46 por ciento a la generación de electricidad que se haya logrado con vehículos ilegales o no debidamente autorizados [...] No se trata de una iniciativa estatista ni expropiatoria, lo que se busca es rescatar a Pemex y a la CFE por seguridad nacional y para mantener precios justos para los consumidores, queremos evitar situaciones como la crisis que vivió Texas en 2021, debido a una tormenta invernal o la que vive ahora España con un gran impacto para su población”, detalló.

El 31 de marzo, el Diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propuso una reforma eléctrica muy similar a la que el mandatario nacional había impulsado.

Sin embargo, en menos de 12 horas, por órdenes de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de dicho partido, Mendoza Bustamante retiró su propuesta.

La dirigencia del PRI expresó que la iniciativa del Diputado “fue a título personal” y no representaba la postura del partido.

Ante ello, el titular del Poder Ejecutivo Federal pidió a los legisladores rebelarse y “ponerse a lado del pueblo”, votando a favor de su reforma eléctrica.

“Pues que se revelen y que se pongan del lado del pueblo para que sean auténticos representantes populares. Va a ser una vergüenza el que se pongan del lado de las empresas extranjeras”, dijo el político tabasqueño.

El mandatario nacional señaló que el PRI tiene la oportunidad de defender el interés público, porque está de por medio la economía popular. “Sino se aprueba esa reforma, pues van a seguir medrando las empresas particulares, sobre todo extranjeras”, destacó.