Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta de México, anunció que la reforma al Poder Judicial de la Federación era una propuesta que tenía que avanzar; sin embargo, se pronunció a favor de que no hubiera preocupaciones, debido a que, según ella, en México había Estado de derecho.

Durante una conferencia de prensa tras reunirse con una comitiva de funcionarios estadounidenses, entre ellos Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Nacional de Joe Biden, Presidente de los Estados Unidos, Sheinbaum insistió en que hubiera un parlamento abierto para la discusión de la citada reforma constitucional e incluso comentó que podría realizar una consulta para saber qué pensaban los ciudadanos respecto al PJF.

“Tiene que avanzar la reforma al Poder Judicial y no tiene que haber preocupaciones [...] fue parte de lo que se planteó en campaña, no hay ningún problema para la inversión”, enfatizó, quien también explicó que no debería haber preocupaciones entorno a la discusión y posible aprobación de la misma, con la que se preveía que en 2025 serían electos, por voto ciudadano, ministros, magistrados y jueces, debido a que, según ella, México tenía certidumbre y una economía fuerte.

Puso como ejemplo que la noche del 10 de junio, tuvo una reunión con ejecutivos de la cadena minorista estadounidense Walmart y que ellos le plantearon su interés de seguir invirtiendo en México y que como estos “también hay muchísimos otros”.

“La economía mexicana es muy sólida y uno de los elementos es el fortalecimiento del mercado interno, que fue una de las políticas del Presidente López Obrador y que nos ha fortalecido, y también el mejoramiento del nivel de vida de las y los mexicanos con el aumento salarial y los propios programas sociales”, indicó.

Narró que durante el diálogo que sostuvo con Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México, y con Sherwood-Randall, les explicó que en México se trabajaba sobre el “fortalecimiento del Poder Judicial”.

“Fue en realidad una primera reunión de intercambio reconociendo el momento que estamos viviendo en donde está el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y fue una reunión muy muy cordial [...] Hablamos pues de la importancia de la relación comercial entre México y Estados Unidos”, contó respecto al encuentro con Salazar y Sherwood-Randall.

Sheinbaum Pardo añadió que ambas delegaciones -en la cual la acompañaron el coordinador de su equipo de transición, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, y el Senador electo Omar Hamid García Harfuch- manifestaron su intención de continuar con el Entendimiento Bicentenario, el cual suscribieron México y Estados Unidos para abordar temas de migración, seguridad y armas.

Además, la virtual Presidenta electa reveló que durante la tarde del 11 de junio sostendría una reunión con legisladores de los partidos Morena, PVEM y PT, para que hubiera un parlamento abierto para discutir la reforma al PJF, y que el contenido de la misma fuera conocido por los ciudadanos.