El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió que la reforma al Poder Judicial que incluyó “la elección directa de jueces”, representaría “un riesgo para el funcionamiento de la democracia y la integración de las economías”.

Durante una conferencia de prensa, apuntó que “cualquier reforma judicial debe salvaguardar que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política”.

“Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá, con el TMEC. Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política”, enfatizó.

Advirtió que de aprobarse la reforma judicial, “podría ser más fácil que los cárteles [del narcotráfico] se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas”.

”Comprendo la lucha contra la corrupción judicial, sin embargo desde mi punto de vista, la elección directa de jueces no resolverá el problema. La elección popular de jueces no va a funcionar para avanzar en la democracia [...] Las democracias no pueden funcionar sin un Poder Judicial fuerte, independiente y sin corrupción”, asentó.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habría descuentos salariales, ni despidos a los trabajadores que estaban en paro de labores en contra la reforma al Poder Judicial de la Federación.

Confirmó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitó al Consejo de la Judicatura Federal dejar de cubrir los salarios del personal y despedir a quienes se encontraban en paro de labores contra la reforma al PJF.

“Si [sabía], pero además lo saben los del Poder Judicial, ellos saben que no pueden detener el funcionamiento del Poder Judicial, quien tiene que ver eso, a quien le corresponde atender este asunto es al Consejo de la Judicatura”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Cuestionado por un reportero, dijo que desconocía que SHCP solicitó el no pagar los salarios o despedir a los trabajadores en paro, pero dijo que de ser necesario, se podría corregir para no afectar a los trabajadores.

“Si es necesario lo corregimos, es que también los servidores públicos tienen que actuar así por su responsabilidad, pero en este caso la libertad tiene que estar por delante”, indicó López Obrador, quien también comentó que su Gobierno estaba en favor de los trabajadores para que se manifestaran libremente, pero les pidió una autocrítica y que no se dejaran manipular.

“Mejor hago un llamado a los que se están manifestando recapaciten, que entren en razón, que no se dejen manipular y que si hubiese alguna afectación a sus intereses, presenten específicamente porque ellos están en contra”, mencionó, quien también expresó que era “pura mentira” que la reforma judicial fuera a ahuyentar las inversiones en México.

Asimismo, aseguró que si el dólar se había fortalecido respecto al peso, era debido a causas de un “ajuste mundial” y no por factores internos mexicanos.

”No, no, es pura mentira, pura mentira, y busquen. Si hay fortalecimiento del dólar con relación al peso busquen las causas y no van a encontrar nada interno, es un ajuste mundial que tiene que ver con Japón y factores externos fundamentalmente de la economía y las finanzas de Estados Unidos [...] No le crean a esta gente [...] Imagínense si le hubiéramos hecho caso al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, ¿cómo estaríamos?”, ironizó López Obrador.