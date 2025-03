‘Reforma no perjudicará a maestros’, dice titular de la SEP tras protestas por Ley del ISSSTE

Mario Delgado, Secretario de Educación Pública, aseguró que “no habrá una reforma que perjudique el bienestar” de los maestros y maestras del País.

Durante el acto “Pensiones Bienestar”, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, indicó que la reforma al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no afecta a las y los maestros.

“La reforma que se planteó al ISSSTE de ninguna manera afecta a las y los maestros. Por el contrario, se trata de fortalecer su derecho a la vivienda y se trata de que el Fovissste pueda disminuir y condonar las deudas que se han acumulado por tanto años y si perjudica a las y los maestros”, comentó.

Dijo que buscan una manera de que haya condiciones y mejores pensiones para los maestros.

“Se trata de beneficiarlos y, como lo ha dicho la presidenta, siempre estaremos en la búsqueda de mejores condiciones para las y los maestros, así como de mejores pensiones. Seguiremos trabajando con ellos para su fortalecimiento”, añadió.

El funcionario indicó que los maestros en Chiapas “son muy combativos y muy comprometidos con la educación”

“En la Nueva Escuela Mexicana se reconoce a los maestros como representantes de la patria porque ellos llevan el mensaje y los valores de México hasta los más remotos rincones del país”, dijo el secretario.



CNTE intercepta a Sheinbaum; accede a diálogo

El profesor Isael González Vásquez, secretario general de la Sección 7 de la CNTE y varios miembros de la Coordinadora, interceptaron a la Presidenta Claudia Sheinbaum la noche del viernes en Comitán, Chiapas y le pidieron que reciba a la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE y también a la comisión negociadora de la Sección 7.

“Presidenta, seguimos insistiendo en la necesidad de que se reestablezca la mesa con la CNTE y en particular la mesa con la Sección 7”, dijo el profesor Isael a Sheinbaum.

“El martes 18 los recibo, primero los recibo a ustedes, y luego recibo a los compañeros de la CNTE (...) A las 12 y media los recibo a ustedes y terminando, nos reunimos con la CNTE”, respondió la Presidenta.



Protestas contra reforma a Ley ISSSTE

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continúa con sus protestas contra la reforma a la Ley del ISSSTE, ante la falta de acuerdos con funcionarios del gobierno federal para eliminar el sistema de afores y mejorar el mecanismo de jubilaciones de los docentes.

En días pasados, el secretario general de la Sección 7 de Chiapas y representante de la Asamblea Nacional de la CNTE, Misael González, aseguró que dicha reforma no contempla sus demandas por lo que las manifestaciones continuarán.

“No podemos seguir luchando de forma aislada, nuestras demandas son generales y por lo tanto tiene que ser unitario. (...) La abrogación de la reforma educativa y abrogación de la Ley del ISSSTE” comentó.

Destacó que habrá paro nacional unitario de 72 horas y una concentración en la Ciudad de México para el próximo 22 de marzo.

“La Asamblea Nacional diseñó para el 19, 20 y 21 paro nacional unitario de 72 horas y una concentración en la Ciudad de México y el 22 la Asamblea Nacional Representativa se vuelve a reinstalar para diseñar lo que sigue. (...) y lo que sigue es el estallamiento del paro indefinido”, agregó.



Exigen que Ley ISSSTE contemple demandas de maestros

En tanto, el dirigente de la sección 9 de la CNTE en CDMX, Pedro Hernández, exigió que en la nueva iniciativa de Ley del ISSSTE contemple las demandas del magisterio disidente.

“La CNTE reitera su demanda principal, con respecto a la Ley del ISSSTE, deben contemplarse las demandas y no lo están haciendo así, que es pensión para mujeres por 28 años y hombres 30, el pago no lo queremos en UMA, que sea en pesos. Queremos que se retire la iniciativa tal cual está ahora, no queremos un albazo”, demandó Hernández.

Por su parte, Martí Batres, director general del ISSSTE, y Rocío Bárcena Molina, subsecretaria de Gobernación, firmaron un documento de 10 compromisos con la CNTE, en el que prometieron no acelerar la aprobación de la reforma sin llegar a acuerdos con el magisterio, ni que tampoco habrá “albazo o imposición” en esta legislación.