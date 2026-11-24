Ante la cercanía del cierre del periodo legislativo, la Presidenta Claudia Sheinbaum prevé presentar el próximo año las reformas anticorrupción; comentó que ha llevado tiempo porque se busca llegar a un consenso en la propuesta que se planteará.

En conferencia matutina, la Presidenta Sheinbaum comentó que se está trabajando para llegar a un consenso sobre las reformas anticorrupción; detalló que hay quienes proponen cambios constitucionales para fortalecer al Sistema Nacional Anticorrupción. Mientras que, otras propuesta es generar leyes secundarias.

“Sí, será hasta el próximo año porque se cierra el periodo de sesiones, entiendo, mediados de diciembre. Ya no daría tiempo. ¿Por qué ha tomado más tiempo? Hay un sistema que se llama el sistema anticorrupción. Hay quien propone que se cambie la constitución para fortalecer ese sistema o para garantizar que funciones. Y hay quien dice: No, solamente las leyes secundarias”, apuntó.

Agregó que hay un grupo de trabajo que está analizando los cambios a la legislación; el cual está integrado por el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Aureliano Hernández; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, Magistrado José Ramón Amieva, y la Secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro.

“Ha tomado algo de tiempo para tomar estas decisiones, que sea una propuesta, digamos, de consenso, que todo el mundo esté de acuerdo. Entonces, por eso se ha llevado un poco de tiempo. Yo espero que para el próximo periodo de sesiones pueda estar lista“, destacó.



Senado a la espera del paquete anticorrupción

El pasado 27 de octubre, el Presidente de la Mesa Directiva en el Senado, Higinio Martínez Miranda, indicó que la cámara alta espera el paquete de iniciativas contra la corrupción anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que podría incluir reformas a 15 ordenamientos legales y la creación de dos nuevas leyes.

El legislador consideró que estas propuestas contribuirán a transparentar el uso de los recursos públicos y fortalecer la conducta ética de los servidores públicos. También planteó modificar el Sistema Nacional Anticorrupción, al señalar que actualmente no cumple con su función.

Martínez Miranda afirmó que los órganos de control interno de los tres niveles de Gobierno deben detectar posibles desvíos de recursos, sin depender de las investigaciones de periodistas y medios de comunicación.

El legislador subrayó que la corrupción no distingue partidos políticos ni administraciones, por lo que insistió en la necesidad de combatirla en todo el País.



Necesario evitar abuso de poder, dice México Evalúa

En septiembre la organización México Evalúa señaló que se requiere mejorar las capacidades de investigación, de información y de vigilancia en las instituciones para detener los abusos de poder.

Refirió que, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2026) elaborada por Inegi, 84 por ciento de la población consideró frecuentes los actos de corrupción y seis de cada 10 mexicanos fueron víctimas de corrupción o extorsión policial.

Por ello, la organización consideró que la reforma anticorrupción debe incluir mecanismos de contención a los abusos de poder que integre la participación ciudadana y que ofrezca garantías para sancionar la corrupción.