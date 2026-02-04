$!Refuerza Armada de México la conservación de ecosistemas en la Reserva de la Biosfera Islas Marías

ISLA MARÍA MADRE, NAYARIT._ En el marco del Día Mundial de los Humedales, el pasado lunes 2 de febrero, personal naval participó en una jornada de actividades enfocadas en la conservación y valoración de estos ecosistemas, en coordinación con personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

La Secretaría de Marina a través de la Armada de México, por conducto del Sector Naval Islas Marías, informa en un comunicado que como parte de esta conmemoración que se calendariza cada 2 de febrero, se realizó un recorrido en la laguna del campamento “Puerto Morelos” de la Isla María Madre, sitio que representa un humedal de importancia para el equilibrio ecológico de la Reserva de la Biosfera Islas Marías.

Posteriormente, personal especializado de CONANP impartió una conferencia sobre la importancia de los humedales y su conservación en la que se resaltó el valor ambiental, científico y ecológico de estos espacios, así como la relevancia de su protección dentro de un Área Natural Protegida.

Durante la jornada, también se llevó a cabo una actividad de avistamiento de aves migratorias y acuáticas presentes en la zona, lo que permitió identificar la riqueza biológica que albergan estos ecosistemas y reforzar la conciencia sobre su preservación.