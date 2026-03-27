$!Refuerza CFE mantenimiento eléctrico en destinos turísticos de Sinaloa y Sonora

Con el fin de mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad informó que realizó trabajos de mantenimiento en los principales destinos turísticos de Sinaloa y Sonora. Estas acciones, señaló la paraestatal, fortalecen el programa de mantenimiento anual que lleva a cabo la CFE Distribución Noroeste en sus 10 zonas de atención en ambos estados, particularmente en comunidades donde el flujo de visitantes se incrementa durante el periodo vacacional de Semana Santa.

En Sinaloa, se atendieron las cabeceras municipales de Mazatlán y San Ignacio; los municipios de Elota, Rosario, Escuinapa, Navolato y Eldorado; Altata, en Culiacán; Las Glorias y Bellavista, en Guasave; la cabecera municipal de Sinaloa; así como El Maviri y Las Salinas, en Ahome. En Sonora, las acciones se efectuaron en las comunidades de San Carlos, Guaymas; Bahía de Kino y Kino Viejo, Hermosillo; Bácum, San Ignacio Río Muerto; Cócorit, Cajeme; así como Huatabampito, Camahuiroa y Las Bocas, en el municipio de Huatabampo. Asimismo, se realizaron trabajos en municipios de la Ruta Río y Sierra de Sonora y en las cabeceras municipales de Álamos y Yécora, donde la población acostumbra a vacacionar durante este periodo.