$!Refuerzan plan DN-III-E en Guerrero por huracán Trudy

La Guardia Nacional y el Ejército reforzaron el Plan DN-III-E en su fase preventiva en Guerrero, ante el desplazamiento del huracán Trudy por las costas del Pacífico mexicano.

Ambas instituciones coordinan acciones para salvaguardar a la población en zonas de riesgo, alistando brigadas de apoyo y equipos de rescate.

La acción se realiza en coordinación con autoridades de Protección Civil de los tres órdenes de Gobierno, quienes alistan brigadas de apoyo, vehículos y equipos de rescate.

Estos recursos se emplearán en las tareas de auxilio a la ciudadanía.

El refuerzo del Plan DN-III-E se realiza en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, para apoyar a la población que pudiera resultar afectada por el desplazamiento del huracán Trudy en el Pacífico, explicó la Guardia Nacional.