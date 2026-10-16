$!Refuerzan plan DN-III-E en Guerrero por huracán Trudy

La Guardia Nacional y el Ejército reforzaron el Plan DN-III-E en su fase preventiva en Guerrero, ante el desplazamiento del huracán Trudy por las costas del Pacífico mexicano.
Ambas instituciones coordinan acciones para salvaguardar a la población en zonas de riesgo, alistando brigadas de apoyo y equipos de rescate.
La acción se realiza en coordinación con autoridades de Protección Civil de los tres órdenes de Gobierno, quienes alistan brigadas de apoyo, vehículos y equipos de rescate.
Estos recursos se emplearán en las tareas de auxilio a la ciudadanía.
El refuerzo del Plan DN-III-E se realiza en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, para apoyar a la población que pudiera resultar afectada por el desplazamiento del huracán Trudy en el Pacífico, explicó la Guardia Nacional.
El Plan DN-III-E es un instrumento operativo del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, diseñado para realizar actividades de auxilio a la población civil afectada por desastres naturales o provocados por el hombre.
Su fase preventiva implica la preparación y el alistamiento de recursos antes del impacto.
En Acapulco, el personal lleva a cabo recorridos para invitar a la ciudadanía que habita las zonas de riesgo a mantenerse informada de los avisos emitidos por las autoridades de Protección Civil.
Efectivos de la Guardia Nacional realizan el llenado de costales de arena y tierra, que son colocados para formar diques.
Esto busca contener el posible desbordamiento de ríos y de aguas pluviales.
Ante cualquier eventualidad, los integrantes de esta institución de seguridad pública están organizados para intervenir como fuerza de reacción y apoyo. Sus acciones incluyen el traslado y la atención a refugios temporales, la búsqueda y rescate de personas, así como el servicio de vigilancia.
En los estados de Michoacán, Colima, Jalisco, Sinaloa y Baja California Sur, se mantiene una alerta permanente debido a los posibles efectos de este fenómeno meteorológico.
La Guardia Nacional mantiene coordinación con autoridades federales, estatales y municipales para auxiliar a la población.
El objetivo es salvaguardar la integridad y los bienes de las familias mexicanas, detalló la institución.