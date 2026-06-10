Refuerzan seguridad en el AICM ante posible protesta de la CNTE; mesa de negociación está en receso

Ante una posible manifestación de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el acceso a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se encuentra fuertemente resguardado por elementos de la policía capitalina y la Guardia Nacional.

Los uniformados llegaron equipados con cascos, escudos y equipo antimotín.

Mientras que en la Terminal 1, las autoridades capitalinas colocaron dovelas de concreto en los accesos para reforzar los accesos a la terminal aérea.

Solo empleados y personas con su pase de abordar tienen autorizado acceder a las instalaciones del AICM.

A través de sus redes sociales, el aeropuerto capitalino aviso a los pasajeros que si tienen vuelos programados para hoy, tomen sus precauciones y llegar con suficiente anticipación ante la posible presencia de manifestantes en los alrededores del AICM, que afectarían su arribo a las terminales.

En tanto, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que las estaciones Balbuena, Boulevard Puerto Aéreo, Gómez Farías, Zaragoza y Pantitlán, de la Línea 1, así como Oceanía, Hangares, Terminal Aérea y Pantitlán, de la Línea 5, se encuentran cerradas de manera temporal.



Mesa de negociación de la CNTE está en receso

El despliegue de seguridad ocurre en medio de una jornada en la que se programó una mesa de diálogo entre la CNTE y la Secretaría de Gobernación (Segob), que alrededor de las 16:00 horas entró en receso.

Desde la mañana, el magisterio bloquea Paseo de la Reforma, a la altura de Bucareli. Su plan, de no llegar a un acuerdo, es para marchar hacia el AICM.

Esta reunión ocurre después de 10 días de huelga nacional, en medio de bloqueos en distintos puntos de la capital y a un día de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Cientos de integrantes de la CNTE permanecen concentrados afuera de Gobernación en espera de los resultados del encuentro.