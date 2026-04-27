$!Refuerzan seguridad en Teotihuacán con arcos detectores tras balacera que dejó una turista muerta

Autoridades implementaron un nuevo dispositivo de control en la Zona Arqueológica de Teotihuacan, tras el ataque armado en el que una turista perdió la vida y varias personas resultaron heridas antes de que el agresor se quitara la vida. La medida consiste en la instalación de arcos detectores de metales en todos los accesos del sitio.

La colocación de estos equipos se realizó este domingo en las cinco entradas principales del complejo arqueológico. Con ello, cada punto de ingreso cuenta ahora con un sistema de revisión destinado a impedir la entrada de armas u objetos metálicos que representen un riesgo para los visitantes y el personal.

Los dispositivos cuentan con sensores laterales de alta sensibilidad y un sistema digital que permite registrar el flujo de personas, además de emitir alertas en caso de detección de objetos metálicos durante el paso de los usuarios.