$!Refuerzan seguridad en Teotihuacán con arcos detectores tras balacera que dejó una turista muerta

Autoridades implementaron un nuevo dispositivo de control en la Zona Arqueológica de Teotihuacan, tras el ataque armado en el que una turista perdió la vida y varias personas resultaron heridas antes de que el agresor se quitara la vida. La medida consiste en la instalación de arcos detectores de metales en todos los accesos del sitio.
La colocación de estos equipos se realizó este domingo en las cinco entradas principales del complejo arqueológico. Con ello, cada punto de ingreso cuenta ahora con un sistema de revisión destinado a impedir la entrada de armas u objetos metálicos que representen un riesgo para los visitantes y el personal.
Los dispositivos cuentan con sensores laterales de alta sensibilidad y un sistema digital que permite registrar el flujo de personas, además de emitir alertas en caso de detección de objetos metálicos durante el paso de los usuarios.
El protocolo de ingreso contempla una primera revisión de mochilas, bolsos y pertenencias a cargo de elementos de la Guardia Nacional. Posteriormente, los visitantes deben colocar sus objetos personales en mesas designadas antes de atravesar los arcos detectores instalados en cada acceso.
En caso de activarse una alarma, personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, junto con elementos de la Policía Auxiliar, realiza una segunda inspección mediante detectores manuales tipo paleta.
De forma paralela, también se realiza la revisión de vehículos que ingresan al área protegida.
En las labores de vigilancia participan el INAH, la Guardia Nacional y la Policía Auxiliar, quienes mantienen presencia en los accesos y realizan recorridos dentro y fuera de las zonas de mayor afluencia. El operativo se mantiene de manera permanente como parte del reforzamiento de seguridad en el sitio.
El 20 de abril, una balacera en las Pirámides de Teotihuacán, en el Estado de México, dejó como saldo una mujer de nacionalidad canadiense muerta y 13 personas heridas. Además, el agresor se quitó la vida tras realizar disparos en la zona arqueológica.