$!Refuerzo de seguridad en Mazatlán deja ocho detenidos y 14 explosivos

Ocho personas fueron detenidas y 14 artefactos explosivos asegurados durante los operativos desplegados el 24 de septiembre de 2026 en Mazatlán, Sinaloa, según informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, la mañana del 25 del mismo mes y año a través de su cuenta oficial en la plataforma X.
El balance presentado por el funcionario federal contempló, además de los ocho detenidos y los 14 artefactos explosivos, el aseguramiento de 19 armas de fuego, más de dos mil cartuchos y 415 pastillas de fentanilo. También fueron asegurados vehículos y equipo táctico, aunque el reporte no precisó la cantidad ni las características de esos bienes.
En las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (SEMAR), la SSPC Federal y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con autoridades del Gobierno del estado de Sinaloa.
Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, continúa el reforzamiento de seguridad en Mazatlán, Sinaloa. Ayer en acciones operativas coordinadas, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @GN_MEXICO_ y autoridades estatales. Se aseguraron:8 detenidos 19 armas de... pic.twitter.com/xAgTgveTHR— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch)
September 25, 2026
Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, continúa el reforzamiento de seguridad en Mazatlán, Sinaloa. Ayer en acciones operativas coordinadas, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @GN_MEXICO_ y autoridades estatales. Se aseguraron:8 detenidos 19 armas de... pic.twitter.com/xAgTgveTHR
“Continúa el reforzamiento de seguridad en Mazatlán, Sinaloa”, publicó García Harfuch en el mensaje donde difundió los resultados de la jornada.
El titular de la SSPC Federal señaló que el despliegue se mantiene por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco de las acciones que las fuerzas federales han desarrollado durante las últimas semanas en el sur de Sinaloa.
Los operativos no se limitaron a Mazatlán. Durante septiembre de 2026 también se reportaron intervenciones en los municipios de Concordia y Escuinapa, con detenciones y aseguramientos de armas, municiones y explosivos. El 22 del mismo mes y año, el Gabinete de Seguridad federal informó sobre acciones realizadas en ambos municipios que derivaron en nuevas detenciones y decomisos.
Hasta el momento de la publicación del reporte no se dieron a conocer las identidades de las personas detenidas ni los sectores de Mazatlán donde se realizaron las intervenciones.
El despliegue coordinado de fuerzas federales y estatales continuará en el puerto, según lo indicado por el funcionario federal.