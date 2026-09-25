$!Refuerzo de seguridad en Mazatlán deja ocho detenidos y 14 explosivos

Ocho personas fueron detenidas y 14 artefactos explosivos asegurados durante los operativos desplegados el 24 de septiembre de 2026 en Mazatlán, Sinaloa, según informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, la mañana del 25 del mismo mes y año a través de su cuenta oficial en la plataforma X.

El balance presentado por el funcionario federal contempló, además de los ocho detenidos y los 14 artefactos explosivos, el aseguramiento de 19 armas de fuego, más de dos mil cartuchos y 415 pastillas de fentanilo. También fueron asegurados vehículos y equipo táctico, aunque el reporte no precisó la cantidad ni las características de esos bienes.

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (SEMAR), la SSPC Federal y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con autoridades del Gobierno del estado de Sinaloa.