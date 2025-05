$!Refugiado haitiano encuentra seguridad y estabilidad en la Ciudad de México

Por Mateo Privitera Torres

Giovanni Rotschild se sube a un camión a las 9 de la noche para iniciar su turno nocturno como ayudante de reparto en la Ciudad de México. Hace tres años, sus turnos nocturnos eran muy distintos: como enfermero en Haití, brindaba cuidados en una concurrida sala de emergencias.

Giovanni se vio obligado a huir de Haití en 2022 debido a las amenazas de muerte que recibió en medio de una grave crisis humanitaria provocada por la inseguridad y las crecientes violaciones a los derechos humanos.

Los grupos armados se apoderaron de varios vecindarios en Puerto Príncipe, la capital de Haití, donde Giovanni solía vivir. Temiendo por su vida, tomó una desgarradora decisión: se despidió de su madre, de su pareja y de su trabajo como enfermero en un hospital local, pues sabía que permanecer en Haití podría costarle la vida.

“Mi vida era normal, pero todo cambió de un momento a otro. De vivir bien pasamos a enfrentar grandes dificultades”, recuerda.

La crisis en Haití se ha ido agravando con la propagación de la violencia, el desplazamiento forzado a gran escala y las apremiantes necesidades humanitarias. Más de un millón de personas han sido desplazadas y, en medio del caos, la población civil queda atrapada en fuegos cruzados. Además, la prestación de servicios básicos ha colapsado.

Hasta junio de 2024, más de 400 mil personas habían huido del país en busca de protección; al igual que Giovanni, la mayor parte ha permanecido en las Américas.

Encontrar protección en México

Cuando por fin llegó a Ciudad de México, sintió alivio, pero también una profunda incertidumbre sobre su futuro, no sabía hablar español ni contaba con una red de apoyo. “Tenía sentimientos encontrados: me sentía feliz por estar aquí, pero, al mismo tiempo, me sentía perdido. No sabía qué vendría después”.

Al principio, enfrentarse a un sistema legal en un idioma desconocido fue abrumador. Todo fue más sencillo cuando Giovanni empezó a recibir apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), y de su socio, Sin Fronteras, que ofrece asistencia jurídica y social a las personas refugiadas.

“Me dijeron: ‘Ahora, esta es tu casa’. No me sentía bien emocionalmente cuando llegué, pero me ayudaron a sobreponerme”, rememoró.