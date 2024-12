Refugios dejarían de ofrecer medicinas, alimentos y atenderán a menos mujeres por recorte al presupuesto

Texto: Eréndira Aquino

La Red Nacional de Refugios podría disminuir los servicios que proporciona a las mujeres víctimas de violencia doméstica que acuden a sus centros, incluso podría disminuir la capacidad de personas atendidas debido al recorte de 21 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025.

En entrevista con Animal Político, Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, admite que parte de los servicios que tendrían que reducir son los medicamentos y comidas que se otorgan en los refugios, no precisamente para ahorrarse dinero, sino para no quedarle a deber a los proveedores.

“Esto nos lleva a que sean menos los proveedores que nos den facilidades. Esto pues se vería reflejado, probablemente, en la reducción de servicios, sobre todo en temas de atención especializada de tercer nivel, lo que son medicamentos y también los alimentos. Probablemente tenga que haber una disminución en la cantidad de personas que estamos atendiendo”, dijo Figueroa.

Violencia machista no disminuye, pero el presupuesto sí

Esta misma semana, la Red Nacional de Refugios destacó que, al día, en promedio, cuatro mujeres se comunican a la red para solicitar apoyo, en 43 % de los casos son mujeres víctimas de violencia machista, 17 % fueron violentadas por sus redes de apoyo, 8 % por instancias públicas o privadas.

“Muy seguramente va a haber una un incremento en cuanto a las demandas de atención a las organizaciones de la sociedad civil, que bueno, estamos 24 horas del día todo el año pese al presupuesto. Y seguiremos con la insistencia, en movilizaciones sociales, haciéndolo visible”, reiteró Figueroa.

La directora de la Red Nacional de Refugios refrendó el compromiso de la organización para seguir coadyuvando con el gobierno en su obligación de brindar protección a mujeres víctimas de violencia doméstica y violencia machista.

“Estamos en la disposición de seguirlo haciendo, de seguir buscando tener estas coincidencias, independientemente de las disidencias. Me parece importante construir un diálogo porque no creo que ninguna de las personas que estén en esta toma de decisiones, la Secretaría de las Mujeres, la presidenta, etcétera, no busquen una vida digna y libre de violencia para todas las mujeres, niñas y adolescentes”.

Diálogo para resarcir el presupuesto en 2026

Wendy Figueroa enfatizó en que es necesario construir, a través del diálogo, un resarcimiento de las afectaciones que tendrá la Red Nacional de Refugios en 2025 por el recorte presupuestal. Pero esto, en dos ejes.

Uno de los ejes debe ser el presupuesto 2026 y el otro que las autoridades se involucren más en lo que hace la red y los servicios de cuidado integral que ofrecen a las mujeres víctimas de violencia machista y doméstica.

“Tiene que haber presupuesto constante diario, que cubra todos los meses del año, porque las violencias no tienen tiempos de descanso y eso implica que todos los días en cada momento se están viviendo situaciones de violencia, entonces esperaríamos que además de este diálogo se pueda transitar a fondos plurianuales para los refugios”.

“Para una política de prevención y atención a las violencias machistas es para lo que también estamos buscando ese diálogo. O sea, poder tener claro lo que pasa es algo fundamental para construir otras estrategias desde el territorio, desde las realidades de las mujeres”, recalcó Figueroa.