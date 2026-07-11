$!Registra volcán Popocatépetl explosión de madrugada

La madrugada de este sábado, el volcán Popocatépetl, ubicado entre los limites de Puebla, Estado de México y Morelos, registró una explosión y expulsión de materia incandescente, informaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).
El hecho fue registrado a las 00:16 horas de este sábado 11 de julio.
La explosión fue señalada de ligera a moderada intensidad y la emisión de fragmentos incandescentes fue detectada a distancias cortas del cráter.
El #Popocatépetl despertó la madrugada con una #explosión y la expulsión de material incandescente a las 00:15 h. ¿No será esta su manera de recordarnos, que nunca ha estado dormido? 🌋Vista #Tlamacas. Gracias #CENAPRED #pulsoeruptivo #plumavolcánica #ceniza... pic.twitter.com/nSynQ4Vxk4— Webcams de México (@webcamsdemexico)
July 11, 2026
El #Popocatépetl despertó la madrugada con una #explosión y la expulsión de material incandescente a las 00:15 h. ¿No será esta su manera de recordarnos, que nunca ha estado dormido? 🌋Vista #Tlamacas. Gracias #CENAPRED #pulsoeruptivo #plumavolcánica #ceniza... pic.twitter.com/nSynQ4Vxk4
Según datos de la Cenapred, la actividad del Popocatépetl se mantiene el Semáforo de Alerta Volcánica en Amarillo Fase 2, por su emisión de vapor de agua, gases y ceniza. Además en las últimas 24 horas ha registrado 33 exhalaciones y 1 explosión menor.
Se recomienda no acercarse al cráter y mantenerse atento a la información oficial.