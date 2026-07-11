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Naturaleza

Registra volcán Popocatépetl explosión de madrugada

Además la zona se mantiene cubierta de nieve
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
11/07/2026 11:05
11/07/2026 11:05

La madrugada de este sábado, el volcán Popocatépetl, ubicado entre los limites de Puebla, Estado de México y Morelos, registró una explosión y expulsión de materia incandescente, informaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

El hecho fue registrado a las 00:16 horas de este sábado 11 de julio.

La explosión fue señalada de ligera a moderada intensidad y la emisión de fragmentos incandescentes fue detectada a distancias cortas del cráter.

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Según datos de la Cenapred, la actividad del Popocatépetl se mantiene el Semáforo de Alerta Volcánica en Amarillo Fase 2, por su emisión de vapor de agua, gases y ceniza. Además en las últimas 24 horas ha registrado 33 exhalaciones y 1 explosión menor.

Se recomienda no acercarse al cráter y mantenerse atento a la información oficial.

#Volcán Popocatépetl
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