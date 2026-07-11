$!Registra volcán Popocatépetl explosión de madrugada

La madrugada de este sábado, el volcán Popocatépetl, ubicado entre los limites de Puebla, Estado de México y Morelos, registró una explosión y expulsión de materia incandescente, informaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

El hecho fue registrado a las 00:16 horas de este sábado 11 de julio.

La explosión fue señalada de ligera a moderada intensidad y la emisión de fragmentos incandescentes fue detectada a distancias cortas del cráter.