$!Registran daños alrededor de 20 sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco

Derivado de los hechos violentos de este domingo, tras el operativo donde fue abatido “El Mencho”, alrededor de 20 sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco registraron daños.

El Gabinete de Seguridad informó que los incidente se presentaron en distinto municipios del estado como Acatlán de Juárez, Ameca, Atotonilco el Alto, Ayotitlán, Ayutla, Bolaños, Chapala, Cihuatlán, Colotlán, Degollado, Huejuquitla el Alto, Jamay, Jocotepec, La Barca, Mixtlán, Ocotlán, Poncitlán, San Sebastián del Oeste, Tototlán, Tuxcueca, Villa Guerrero y Zapotitlán del Rey.