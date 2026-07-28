Registro de líneas telefónicas en México: avances y fechas límite

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, informó que ya se han vinculado 68 millones de líneas telefónicas con el CURP de sus propietarios como parte del registro obligatorio impulsado por el gobierno federal.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Merino Peña recordó que la vinculación la hacen las empresas telefónicas, no el gobierno, y que estas mismas son las encargadas de resguardar los datos de las personas.

“Las empresas de telefonía únicamente resguardan el nombre y de la persona para poderlo vincular al número telefónico. Eh, se tomó la decisión de eh mantener el registro eh durante los meses subsecuentes a partir del último dígito de cada número”, detalló

También recordó que los plazos límites para registrar tu número telefónico cambiaron con el objetivo de dar certeza a las personas de cuándo tienen que hacer su vinculación y permitir a las empresas no saturar sus sistemas en caso de que haya un número considerable de líneas.

Indicó que, una vez vencidos los plazos, los usuarios tendrán máximo 72 horas para realizar su registro; de lo contrario, se suspende su línea.

“Todas las líneas de postpago, es decir, quienes tienen un plan, ya están vinculadas porque al momento de realizar la adquisición con su empresa, pues dan la información del nombre y demás. Y este es un esfuerzo que se ha centrado más en las líneas de prepago”, añadió.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones estima que hay alrededor de 40 millones de líneas de prepago que ya están registradas.

Shienbuam defiende registro de líneas telefónicas

La Presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó la participación de Merino Peña para defender el registro de las líneas telefónicas al señalar que el objetivo de este es “disminuir los delitos al máximo que se cometen a través del teléfono”.

“Como ustedes saben, uno de los delitos que estamos atendiendo, pues es el delito de la extorsión telefónica o delitos que se cometen utilizando los chips de teléfono y, para poder identificar al presunto delincuente que participó en la comisión de un delito, pues resulta muy importante la información que se tenga del teléfono. Si el chip no está asociado a una persona, pues entonces podrás tener el número de teléfono de la persona o del teléfono, pero no a qué persona se asocia”, explicó.

Añadió que, dado que son las empresas telefónicas quienes guardan la información de los usuarios, estas solo pueden compartir los datos una vez que reciban la orden de un juez.

“Es importante porque ha habido desinformación o mala intención al querer decir que el gobierno quiere tener el control de todas las personas. Esto es falso”, precisó.

Fechas límite de registro

De acuerdo con el calendario emitido por la Comisión Reguladora, el proceso se dividirá de forma escalonada, tomando en cuenta el último dígito del número celular de cada persona usuaria. Las fechas límite para concretar el trámite son las siguientes:

- Terminación 0: 15 de agosto

- Terminación 1: 31 de agosto

- Terminación 2: 15 de septiembre

- Terminación 3: 30 de septiembre

- Terminación 4: 15 de octubre

- Terminación 5: 31 de octubre

- Terminación 6: 15 de noviembre

- Terminación 7: 30 de noviembre

- Terminación 8: 15 de diciembre

- Terminación 9: 31 de diciembre