El documento consigna el nombre completo del detenido y el alias “Chapo Isidro”, y lo describe como una persona del sexo masculino de aproximadamente 1.75 metros de estatura, complexión media, tez moreno claro, cabello negro corto ligeramente ondulado con entradas frontales marcadas, cejas pobladas oscuras y semiarqueadas, ojos oscuros medianos, nariz recta, barba cerrada y bigote recortado de color negro, y rostro ovalado. Según el mismo registro, al momento de la detención vestía playera negra de manga corta con cuello redondo, pantalón negro y calzado negro. La ficha ubica la fecha de la detención el viernes 20 de noviembre de 2026 y no asienta todavía la autoridad ministerial ante la que quedaría a disposición.

El Registro Nacional de Detenciones (RND) asentó la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, ocurrida a las 19:50 horas del 20 de noviembre de 2026 en el municipio de Guasave, Sinaloa, y lo reportó con el estatus “en traslado”. La ficha, firmada digitalmente por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, fue consultada a las 04:02 horas del 21 de noviembre de 2026.

El RND es el sistema previsto en la Ley Nacional del Registro de Detenciones, que obliga a las autoridades a inscribir cada detención de manera inmediata y a mantener actualizado el estatus del detenido, desde la captura hasta su puesta a disposición. El estatus “en traslado” indica que el asegurado se encontraba en movimiento bajo custodia y que el procedimiento aún no concluía al momento de la consulta. En este caso, el traslado se realizó por vía aérea en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana hacia la Ciudad de México, donde el detenido sería puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR). Un avión Hércules de esa fuerza aérea aterrizó en Los Mochis como parte de la maniobra.

La detención fue ejecutada por Fuerzas Especiales del agrupamiento Lobos, de la Guardia Nacional (GN), y del agrupamiento Murciélagos, del Ejército Mexicano, en coordinación con elementos militares comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. Según un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el operativo se ejecutó en tres fases tácticas: localización del objetivo con herramientas tecnológicas, aproximación por rutas terrestres con un cerco perimetral, y captura, durante la cual las tropas repelieron disparos y el lanzamiento de artefactos explosivos antes de ingresar al inmueble. La dependencia atribuyó el resultado a la coordinación entre organismos de inteligencia de México y Estados Unidos, sin precisar qué agencias estadounidenses intervinieron ni qué tecnología se empleó.

En el mismo operativo fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, señalado como segundo al mando de la organización, y José “N”, identificado como operador financiero del grupo. Meza Flores es presentado por las autoridades como presunto jefe de la organización criminal de los Beltrán Leyva y aliado de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa (CDS). En su contra pesaba una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud, además de una orden de detención con fines de extradición a Estados Unidos por asociación delictuosa para distribuir drogas. El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) lo incorporó a su lista de los diez fugitivos más buscados el 4 de febrero de 2025, con una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información para localizarlo, y las autoridades estadounidenses lo señalan por tráfico internacional de cocaína, heroína, metanfetamina, fentanilo y marihuana.

La captura derivó en una jornada de violencia en el norte de la entidad, con bloqueos carreteros, vehículos incendiados y agresiones contra las fuerzas de seguridad en los municipios de Guasave, Ahome, Salvador Alvarado y Navolato. En Guasave se registraron enfrentamientos en los que participaron helicópteros artillados y vehículos blindados de forma artesanal. Las autoridades activaron un plan antibloqueo en el tramo conocido como La Costera y en la carretera federal México 15, y pidieron a la población evitar las vialidades afectadas. El partido entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán, de la Liga Mexicana del Pacífico, fue suspendido en la tercera entrada después de que las detonaciones obligaron a los aficionados a resguardarse en las gradas.