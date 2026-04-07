Registro para credencial de salud continúa en abril con calendario especial para adultos mayores

El Gobierno de México continúa en abril de 2026 el proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud, un programa que busca dotar de una identificación única para acceder a los servicios médicos públicos en cualquier institución del sistema sanitario nacional.

El registro, iniciado el 2 de marzo de 2026, se extenderá hasta el 31 de diciembre en módulos habilitados en todo el territorio, con atención de lunes a sábado en horario de 9:00 a 17:00 horas.

Ariadna Montiel Reyes, Secretaria de Bienestar, informó que del 13 al 30 de abril podrán registrarse las personas adultas mayores de 85 años, quienes deberán acudir al módulo más cercano según la fecha que les corresponda conforme a la inicial de su apellido paterno.

El proceso arrancará en capitales de estados integrados al IMSS Bienestar, entre ellas las 16 alcaldías de la Ciudad de México, Toluca, Estado de México; Chilpancingo, Guerrero; y Oaxaca, Oaxaca, entre otras.

La credencial permite al derechohabiente acudir a cualquier clínica del sistema público, agendar citas y recibir atención médica, ya que el documento integra el historial clínico gracias a la digitalización de los procesos.

La versión impresa incluirá nombre completo, CURP, sexo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, tipo de sangre y condición de donador de órganos, además de dos códigos QR con la derechohabiencia y la unidad de atención más cercana.

La versión digital de la credencial quedó disponible a partir de abril de 2026 a través de la App MX, lo que facilita que los ciudadanos porten su información clínica y códigos QR de derechohabiencia en sus dispositivos móviles. Seis semanas después del trámite, los ciudadanos recibirán una notificación por SMS o llamada del número 079 para recoger la credencial impresa.

El procedimiento de registro contempla la revisión de documentos, firma de consentimiento, captura de fotografía y huellas dactilares.

Los documentos necesarios para el registro de personas mayores de edad son: identificación oficial con fotografía, CURP certificada y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses.

Para menores de 18 años, el padre, madre o tutor deberá presentar el acta de nacimiento y la CURP del menor.

En el caso de los adultos mayores de 85 años que acudan acompañados de un familiar o persona cuidadora, también podrá registrarse ese acompañante en el mismo proceso, para evitar que repita el trámite de forma individual.

El esquema de registro nacional opera en 2 mil 800 módulos distribuidos en todo el País, cada uno con 10 estaciones de trabajo y la participación de 9 mil 700 operadores capacitados por la Agencia de Transformación Digital.

El programa, anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, contempla una inversión de 3 mil 500 millones de pesos y tiene como objetivo credencializar a toda la población antes del cierre del año.

La credencial garantizará el acceso a los servicios del IMSS, el Issste, el IMSS Bienestar, así como los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y los Institutos Nacionales de Salud.

Las autoridades precisaron que los tratamientos cubiertos de forma universal serán ocho: atención a urgencias y continuidad de hospitalización; atención a embarazos de alto riesgo y partos de emergencia; código infarto con servicios de hemodinamia; código cerebro para eventos cerebrovasculares; atención y diagnóstico para cáncer de mama; continuidad de tratamientos en padecimientos de insuficiencia renal, cáncer y trasplantes; vacunación del Plan Universal; y consultas de atención primaria para prevención y padecimientos agudos con prescripción de medicamentos.

El esquema de registro por letra del apellido paterno se repetirá cada mes durante 2026, con el propósito de que las personas que no acudan en su fecha inicial puedan realizar el trámite en fechas posteriores.

Los sábados el registro permanece abierto para todas las letras, a fin de facilitar el acceso a quienes no puedan acudir entre semana.

Para localizar el módulo de registro correspondiente, la ciudadanía puede ingresar al portal gob.mx/bienestar, donde están disponibles las sedes por entidad federativa.