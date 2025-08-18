Registro para Pensión Mujeres Bienestar de entre 60 y 64 años: conoce las fechas y requisitos

MÉXICO._ El Gobierno federal, a través de la Secretaría de Bienestar, anunció las fechas de registro, que se realiza según la primera letra del apellido.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que se estima que serán 3.2 millones de mujeres las que a finales de este mes estarán registradas para recibir ese programa social.

“La idea que a finales de agosto 3.2 millones de mujeres (hayan concluido el registro), que sería el universo total”, dijo Montiel.

“Hace algunos meses la Presidenta Claudia Sheinbaum instruyó que se adelantara lo que iba a suceder el 2026, al mes de agosto iniciamos este registro, es el compromiso adelantado y cumplido de nuestra Presidenta”, señaló la titular de Bienestar.

Este programa, de acuerdo con el gobierno, tiene como objetivo mejorar el nivel de autonomía económica de la población de mujeres adultas mayores.

¿Cómo hacer el registro para la Pensión Mujeres Bienestar?

Del 1 al 30 de agosto, las mujeres que tienen entre 60 y 64 años deberán registrarse de manera presencial en alguno de los módulos a lo largo del país, y para conocer su ubicación se puede consultar la página gob.mx/bienestar.

Los días de registro serán de lunes a sábado en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Para acceder al registro se requiere llevar los siguientes documentos: identificación vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, INAPAM, carta de identidad o CURP de impresión reciente); acta de nacimiento; comprobante de domicilio (no mayor a seis meses); teléfono de contacto y formato de Bienestar.

Quienes por alguna razón no puedan realizar el registro de manera presencial, se puede solicitar una visita domiciliaria en el sitio de internet anteriormente mencionado.

Para facilitar el registro de las futuras beneficiarias, el registro se realizarán según la primera letra del apellido con lo que las fechas quedan de la siguiente manera:

A, B, C, los lunes 4, 11, 18 y 25 de agosto.

D, E, F, G, H, los martes 5, 12, 19 y 26 de agosto.

I, J, K, L, M, los miércoles 6, 13, 20 y 27 de agosto.

N, Ñ, O, P, Q, R, los jueves 7, 14, 21 y 28 de agosto.

S, T, U, V, W, X, Y, Z, los viernes 1, 8, 15, 22 y 29 de agosto.

Todas las letras, los sábados 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto.