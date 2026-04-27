$!Regresa el Tianguis Turístico a Acapulco conmemorando sus 50 años

En una ceremonia llena de emotividad y colores, Acapulco volvió a convertirse en la capital turística del país durante la inauguración del Tianguis Turístico México 2026, en una edición conmemorativa por los 50 años del evento más importante de la industria turística nacional, la cual tuvo lugar en el Forum Mundo Imperial, en Guerrero. Ante representantes de más de 100 países, autoridades federales, gobernadores, empresarios y operadores turísticos de todo el mundo, se celebró el regreso del Tianguis Turístico a su lugar de origen, en un momento que autoridades y empresarios calificaron como histórico para Acapulco, ciudad que busca consolidar su recuperación y reposicionamiento internacional tras los estragos ocasionados por el huracán Otis. Así lo compartió durante su intervención la titular de la Secretaría de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora, quien señaló que el Tianguis Turístico representa mucho más que una plataforma de promoción y negocios, al convertirse en un espacio de identidad, desarrollo y proyección internacional para México.





“Este Tianguis Turístico no lo hace solo la Secretaría de Turismo, lo hacemos todas y todos en equipo, en una misma sinergia para que Acapulco vuelva a posicionarse como el gran destino turístico que es”, comentó. “Cincuenta años no son solamente una cifra, son historias, sueños que comenzaron con una maleta llena de ilusiones y que hoy se han convertido en destinos que enamoran al mundo”, agregó. Rodríguez Zamora reconoció el trabajo de gobiernos, empresarios, estudiantes y embajadores turísticos que impulsan diariamente la imagen del país, señalando que el turismo se ha convertido en una prioridad nacional para el Gobierno de México, al ser una actividad capaz de generar empleos, atraer inversiones y mejorar la calidad de vida de las comunidades. “Generaciones enteras han hecho del turismo una forma de vida y también una forma de amar a México, el cual es un país inigualable, digno de recorrerse, de sentirse en la calidez de su gente y de disfrutarse en los sabores de su gastronomía”, declaró.





La funcionaria federal, expresó que la estrategia turística federal busca impulsar un modelo más inclusivo y sostenible, donde los beneficios económicos lleguen también a comunidades indígenas, mujeres emprendedoras y pequeños negocios locales. Asimismo, resaltó que en esta edición participan nueve países con pabellones propios, incluido Colombia como nación invitada, además de concretarse alrededor de 59 mil citas de negocios y la asistencia de más de 8 mil visitantes y participantes. La titular de Turismo añadió que el evento generará una derrama económica estimada en más de mil 150 millones de pesos para Acapulco, además de servir como escaparate internacional rumbo al Mundial de Futbol 2026. “El Gobierno de México tiene una convicción firme, el que México es nuestro hogar y también un destino de bienvenida para el mundo, por lo que el turismo hoy es prioridad nacional para impulsar inversiones, construir alianzas, generar empleos dignos y fortalecer a las comunidades que nos reciben”, dijo. “Este Tianguis es una plataforma de negocios, de prosperidad compartida y de identidad nacional. Hoy algo queda claro: el turismo mexicano es más fuerte y más vibrante que nunca y cada vez México abre más sus puertas y el mundo se siente en casa”, añadió. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, reconoció el esfuerzo coordinado entre autoridades y sector privado para fortalecer al turismo mexicano, destacando la participación de representantes comunitarios, cámaras empresariales y secretarios de turismo de todo el país, quienes se dieron cita en el puerto para impulsar nuevos acuerdos y alianzas. “Es muy emocionante ver la gran asistencia de personas de todos los estados y comunidades de México reunidas en Acapulco para esta edición histórica”, dijo.









“El turismo es una prioridad para el Gobierno de México y por eso es importante seguir fortaleciendo este sector que genera desarrollo y oportunidades”, añadió. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, aseguró que esta edición del Tianguis Turístico representa un momento profundamente significativo para Acapulco, al simbolizar la resiliencia y el renacer del puerto. “La recuperación de Acapulco ha sido posible gracias a la voluntad incansable de nuestra Presidenta de la República, al trabajo de la Secretaría de Turismo, de Fonatur y de todas las dependencias que día y noche trabajan para reinventar el Acapulco del mañana”, expresó. “Acapulco renace con la resiliencia de un pueblo que no se dobla ante ninguna adversidad, un pueblo cálido, alegre, trabajador y honesto que merece vivir con bienestar y oportunidades”, agregó. Salgado Pineda informó que actualmente el puerto opera más de 17 mil habitaciones hoteleras, equivalentes a casi el 90 por ciento de su capacidad total, mientras Guerrero registró un crecimiento turístico superior al 20 por ciento durante el último año.