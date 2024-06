Durante la conferencia mañanera de este miércoles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró la confianza que tiene hacia el Embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

Lo anterior lo expresó tras ser cuestionado sobre la foto que se difundió donde aparece, junto con otras personas, con el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari.

Informó que recibió una nota informativa, como la envían todos los embajadores, en la que explica que él acudió a la fiesta del empresario Juan Antonio Pérez Simón.

López Obrador recordó que a él lo había conocido cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y desde entonces ha sido reconocido por la colección de arte que posee.

El lunes, se contó de la foto donde el ex Gobernador de Sinaloa y ex priista aparece con un grupo de personas, su esposa Rosy Fuentes de Ordaz, el celebrado, otro empresario y el ex Presidente de México.

“Ya hablé con él, envió una nota, porque constantemente informan los embajadores, ya me explicó, yo le tengo confianza a Quirino, para empezar”, expresó.

Le explicó, dijo, que fue una fiesta de Pérez Simón, que lo conoce, pues fue originalmente socio de Carlos Slim y es un empresario muy próspero y también tiene las colecciones de arte más importantes de México.

López Obrador señaló que hizo una fiesta en su casa en España e invitó a sus amigos, como Salinas y el ex Presidente español José María Aznar, e invitó a Quirino como Embajador de México, y a otros empresarios y mecenas culturales.

“Eso fue, no sé por qué no invitó al licenciado Peña y Felipe Calderón, porque allá en Madrid hay bastantes allá”, manifestó.

“Eso fue todo, le tengo la confianza de siempre”.