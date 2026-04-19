Reitera Gobierno rechazo a informe de la ONU sobre desapariciones

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, reiteró la postura de rechazo del Gobierno federal hacia las conclusiones del informe del Comité de la ONU sobre la situación de las desapariciones forzadas en México, sin embargo, señaló que continúan trabajando de la mano con organismos internacionales.

La funcionaria fue cuestionada sobre el tema el viernes al estar al frente de la conferencia matutina ante la ausencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum por su viaje a Barcelona, España, para acudir a una cumbre de gobiernos progresistas.

En respuesta, Rodríguez la postura del Gobierno federal “no cambia” y se mantiene en contra de las conclusiones del informe, en las cuales solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita de manera urgente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General para que considere medidas destinadas a apoyar al país en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.

“Seguimos estando en contra de las conclusiones de ese documento. Eso no cambia... y estamos también por continuar trabajando de la mano con todos los organismos internacionales. Nosotros colaboramos con el Alto Comisionado desde siempre, por lo menos desde que se recuerda en este trabajo de esta administración”, sentenció.

Enfatizó que esta postura no altera la disposición de colaborar estrechamente con el Alto Comisionado en México y en Ginebra, así como con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones y diversos mecanismos de derechos humanos. “Nosotros nunca hemos dejado de trabajar con todos los organismos internacionales”, subrayó.

La titular de Segob destacó que, gracias al trabajo conjunto con el Alto Comisionado y otras agencias de las Naciones Unidas, México ha recibido apoyos internacionales cruciales, específicamente en materia forense.

Sobre la visita del Alto Comisionado, Rodríguez explicó que están “en la disposición de recibirlo”, a la par que se reunirá con colectivos y otras autoridades.

“Nosotros estamos preparados para cualquier reunión con ellos”, señaló.