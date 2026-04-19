Reitera Gobierno rechazo a informe de la ONU sobre desapariciones

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, reiteró la postura de rechazo del Gobierno federal hacia las conclusiones del informe del Comité de la ONU sobre la situación de las desapariciones forzadas en México, sin embargo, señaló que continúan trabajando de la mano con organismos internacionales.
La funcionaria fue cuestionada sobre el tema el viernes al estar al frente de la conferencia matutina ante la ausencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum por su viaje a Barcelona, España, para acudir a una cumbre de gobiernos progresistas.
En respuesta, Rodríguez la postura del Gobierno federal “no cambia” y se mantiene en contra de las conclusiones del informe, en las cuales solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita de manera urgente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General para que considere medidas destinadas a apoyar al país en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.
“Seguimos estando en contra de las conclusiones de ese documento. Eso no cambia... y estamos también por continuar trabajando de la mano con todos los organismos internacionales. Nosotros colaboramos con el Alto Comisionado desde siempre, por lo menos desde que se recuerda en este trabajo de esta administración”, sentenció.
Enfatizó que esta postura no altera la disposición de colaborar estrechamente con el Alto Comisionado en México y en Ginebra, así como con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones y diversos mecanismos de derechos humanos. “Nosotros nunca hemos dejado de trabajar con todos los organismos internacionales”, subrayó.
La titular de Segob destacó que, gracias al trabajo conjunto con el Alto Comisionado y otras agencias de las Naciones Unidas, México ha recibido apoyos internacionales cruciales, específicamente en materia forense.
Sobre la visita del Alto Comisionado, Rodríguez explicó que están “en la disposición de recibirlo”, a la par que se reunirá con colectivos y otras autoridades.
“Nosotros estamos preparados para cualquier reunión con ellos”, señaló.
El pasado 2 de abril, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita de manera urgente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General.
La petición ocurrió luego de que el comité concluyera que existen indicios fundados para considerar que en México se están cometiendo desapariciones forzadas con la categoría de “crímenes de lesa humanidad”.
Esta evaluación se fundamentó en el registro de múltiples ataques generalizados o sistemáticos en contra de la población civil en distintas regiones del país, razón por la cual realizó esta petición bajo el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Posteriormente, el Gobierno federal expresó su rechazo al informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED).
A través de un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores calificaron el documento internacional como tendencioso, parcial y sesgado.
De acuerdo con el pronunciamiento, el informe omitió tomar en cuenta las observaciones y los avances institucionales logrados en el país desde 2019, tras la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y de manera particular, desde el año 2025, con la llegada de la presidente Claudia Sheinbaum.
Días después, la Mandataria volvió a descalificar las determinaciones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, sobre el que incluso aseguró que no pertenece a las Naciones Unidas. Ante ello, el organismo respondió que sí forma parte de la ONU, que su análisis no se limita a un periodo cerrado y pidió respeto a los órganos de supervisión de derechos humanos y sus integrantes.
El pasado lunes, la Presidenta informó que su gobierno alista una respuesta formal al informe emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual ha generado diferencias con la postura oficial sobre la situación en el país.
Sheinbaum señaló que, pese al desacuerdo con el documento, su administración mantiene comunicación con instancias internacionales y trabaja en un análisis detallado del informe.
“Es importante que ustedes sepan, nosotros rechazamos el informe, pero eso no quiere decir que no tengamos comunicación con la comisión, con los organismos de Naciones Unidas y con el alto comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas”, declaró.