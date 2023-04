La ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, solicitó el apoyo de la Guardia Nacional para resguardar la sede del máximo Tribunal del País, de acuerdo a Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación.

“De manera institucional será la relación, ahora mismo, por ejemplo, podría comentarles que la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito de un anuncio que se ha hecho en los últimos días y en las últimas horas respecto a una marcha que estaría dirigida hacia, o su ruta terminaría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha solicitado por la vía oficial e institucional, mediante un oficio a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, que se le proporcione apoyo con Guardia Nacional para salvaguardar las instalaciones”, dijo el titular de Segob.

Por otra parte, durante la conferencia de prensa matutina presidencial, que el funcionario federal encabezó este lunes, enfatizó que entre los tres poderes de la Unión debe haber una relación institucional.

“Y ya se acordó un tratamiento institucional a esa petición, entonces de esa manera seguirá siendo la relación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, tiene que haber, como debe existir entre los tres Poderes de la Unión, una relación de carácter institucional”, señaló López Hernández.

El 21 de abril, Andrés Manuel López Obrador afirmó que Piña Hernández intentó “hacer un enjuague” respecto al fallo de la SCJN contra la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, a lo que él supuestamente respondió con una negativa y hasta una prohibición a los integrantes de su Gabinete, a los cuales les ordenó que “ni le contesten el teléfono”.

“No se puede acatar porque entra en vigor en enero, se arrepintieron, en vez de entrar en vigor de inmediato, nos mandaron a decir que por qué no se negociaba para que entrara mejor después, dije no, no, nada de negociación, esto tiene que ver con dignidad, no hacemos arreglos en lo oscurito, les dije, ni les contesten el teléfono”, expuso el Mandatario.