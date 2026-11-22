Los días 29 y 30 de noviembre, así como y del 1 al 3 de diciembre estará en México Francesca Albanese, relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967.

La confirmación de la visita de Francesca Albanese la hizo este viernes la embajadora de Palestina en México, Nadya Rasheed, quien estuvo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

El domingo 29 de noviembre, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, Francesca Albanese dará la charla “De México a Palestina la clase trabajadora contra el genocidio y en favor del derecho internacional”, en el Sindicato Mexicano de Electricistas, colonia Tabacalera, en la Ciudad de México. Y a las 16 horas estará en el Módulo de Bienestar Social Mesa Los Hornos, en Tlalpan.

El lunes 30 dictará la conferencia “Las humanidades y su responsabilidad en tiempos de genocidio”, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y a las 17 horas estará en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para la charla “La verdad bajo los escombros: los medios en tiempos de genocidio”.

Las jornadas de ambos días son organizadas por el colectivo Académicos con Palestina contra el Genocidio y el Movimiento BDS.

Además, en un video publicado en sus redes sociales, Nadya Rasheed anunció que el 2 de diciembre Albanese estará en El Colegio de México, y el jueves 3 en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo.