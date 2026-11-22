Los días 29 y 30 de noviembre, así como y del 1 al 3 de diciembre estará en México Francesca Albanese, relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967.
La confirmación de la visita de Francesca Albanese la hizo este viernes la embajadora de Palestina en México, Nadya Rasheed, quien estuvo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
El domingo 29 de noviembre, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, Francesca Albanese dará la charla “De México a Palestina la clase trabajadora contra el genocidio y en favor del derecho internacional”, en el Sindicato Mexicano de Electricistas, colonia Tabacalera, en la Ciudad de México. Y a las 16 horas estará en el Módulo de Bienestar Social Mesa Los Hornos, en Tlalpan.
El lunes 30 dictará la conferencia “Las humanidades y su responsabilidad en tiempos de genocidio”, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y a las 17 horas estará en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para la charla “La verdad bajo los escombros: los medios en tiempos de genocidio”.
Las jornadas de ambos días son organizadas por el colectivo Académicos con Palestina contra el Genocidio y el Movimiento BDS.
Además, en un video publicado en sus redes sociales, Nadya Rasheed anunció que el 2 de diciembre Albanese estará en El Colegio de México, y el jueves 3 en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo.
¿Quién es Francesca Albanese?
Francesca Albanese es abogada especializada en derechos humanos y Oriente Medio. Desde mayo de 2022 es Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967.
En julio de 2025 el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, anunció sanciones contra la relatora especial tras sus críticas a la política de Washington respecto a Gaza.
La experta internacional, nacida en Italia, publicó a principios de ese mes un informe en el que denuncia a las empresas que, según ella, “se beneficiaron de la economía israelí de ocupación ilegal, apartheid y ahora genocidio” en los territorios palestinos ocupados.
La relatora especial de la ONU ha pedido que Israel sea excluido del Consejo de Europa al estimar que los países “tienen la obligación de no ayudar a un Estado que comete violaciones del derecho internacional”.
Albanese ha criticado las políticas de Israel en Gaza y contra el presidente estadounidense Donald Trump, quien en febrero de 2025 anunció que tomaría el control de la Franja de Gaza y reubicaría a sus habitantes en otros lugares.
Con información de AFP