René Bejarano, ‘El Señor de las Ligas’, presume reunión con titular de Segob

René Bejarano, mejor conocido como “El Señor de las Ligas”, actual dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza, presumió en su cuenta de la red social Twitter, el 31 de mayo del 2022, una fotografía junto a Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal.

“Fue un gusto poder conversar el día de hoy con nuestro Secretario de Gobernación”, escribió el también esposo de María de los Dolores Padierna Luna, ex diputada federal por el partido Morena y ex vicepresidenta de la Cámara baja del Congreso de la Unión, que anexó una fotografía con el ex gobernador de Tabasco.