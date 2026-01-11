$!René Valencia, líder de Revolución Social, sufre atentado a tiros en Michoacán

René Valencia Reyes, líder de la organización Revolución Social y ex candidato del PRI a la Alcaldía de Morelia, fue víctima de un atentado a balazos la noche del sábado cuando se desplazaba sobre la carretera estatal Pátzcuaro-Erongaarícuaro, a la altura de la comunidad indígena de Jarácuaro, en el municipio de Erongarícuaro, Michoacán. De acuerdo con los reportes, la agresión ocurrió alrededor de las 20:00 horas cuando un grupo armado que viajaba en una camioneta con placas de Estados Unidos abrió fuego contra el vehículo de Valencia Reyes y el de sus escoltas. El dirigente viajaba acompañado por una mujer, identificada como su esposa, quien también resultó ilesa gracias al blindaje de la unidad.

Durante varios minutos, René Valencia realizó transmisiones en vivo desde la cuenta de Facebook de Revolución Social, en las que solicitó el apoyo de las autoridades y alertó que desconocía la situación de sus escoltas tras el primer ataque. En ese lapso, el grupo fue nuevamente agredido mientras intentaba huir para ponerse a salvo. Los escoltas hicieron frente a los agresores, mientras Valencia Reyes y su acompañante continuaron su trayecto hasta resguardarse en la comunidad. La ronda comunitaria de Jarácuaro impidió inicialmente el avance de las fuerzas del orden, aunque elementos del Ejército lograron ingresar a la zona y localizar a las víctimas sin lesiones. Posteriormente, personal del Ejército, Guardia Nacional y Guardia Civil desplegó un operativo que permitió ubicar también a los escoltas asignados a René Valencia por el Mecanismo Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Activistas y Periodistas, del cual forma parte desde hace más de dos años.

