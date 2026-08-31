Renuevan Gobierno federal y gasolineros tope voluntario a precios de combustibles

El Gobierno federal y representantes del sector empresarial gasolinero formalizaron, en Palacio Nacional, la renovación del acuerdo voluntario para mantener topes en los precios de los combustibles, tras una reunión encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien confirmó la continuidad de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina Regular y del Diésel.

El acuerdo mantiene el esquema mediante el cual los empresarios del ramo se comprometen de forma voluntaria a sostener el precio de la gasolina regular por debajo de un umbral determinado, sin que medie una imposición regulatoria. La renovación extiende la vigencia de un instrumento que el Gobierno Federal ha presentado como una de sus herramientas de contención inflacionaria.

Sheinbaum Pardo difundió la confirmación en sus redes sociales, acompañada de una fotografía con los representantes del sector. “En Palacio Nacional, renovamos el acuerdo voluntario con gasolineros para combatir la inflación y la carestía en apoyo a la economía y el bienestar de las familias mexicanas”, publicó la titular del Poder Ejecutivo Federal.

Los datos más recientes sobre el desempeño del esquema fueron difundidos el 17 de agosto del mismo año por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la cual informó que el precio promedio de la gasolina regular a nivel nacional se ubicaba en 23.68 pesos por litro.

Según el reporte de la Profeco, 90 por ciento de las estaciones de servicio del país, equivalentes a 11 mil 725 establecimientos, comercializaban el producto en menos de 24 pesos por litro.

Respecto al diésel, la dependencia reportó un precio promedio de 27.01 pesos por litro y precisó que 86 por ciento de los establecimientos, equivalentes a 8 mil 832 gasolineras, ofrecían el litro por debajo de los 27 pesos.

La estrategia mantiene como referencia el seguimiento semanal que realiza la Profeco respecto a los precios reportados por las estaciones de servicio, mecanismo que permite identificar a los establecimientos que se apartan del compromiso asumido por el sector.

Con la renovación, el esquema de precios topados continuará operando bajo la modalidad voluntaria, sin sanciones derivadas del propio acuerdo, y su cumplimiento seguirá sujeto al monitoreo de la mandataria nacional y de las dependencias federales encargadas de la vigilancia del mercado de combustibles.