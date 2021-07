MÉXICO._ Sergio Arturo Ramírez Muñoz, abogado defensor de Rosario Robles Berlanga -ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto-, informó este jueves que renunció, ya que la ex funcionaria federal se niega a cooperar con la Fiscalía General de la República (FGR) en el proceso en su contra y en las investigaciones en el caso de la llamada “Estafa Maestra”.

“Al no haber una respuesta positiva por parte de ella de acceder a brindar información para que la Fiscalía pueda conocer realmente cuáles fueron los sucesos que ocurrieron en este sexenio [de Peña Nieto], este día tomo la decisión personal de no participar más como abogado defensor de la maestra Rosario Robles”, expresó el litigante.

“El tema fue notificar a la Fiscalía acciones que llevaron a cabo Luis Videgaray y otros actores del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, [no hubo] una respuesta positiva por parte de ella, de acceder brindar esta información para que la Fiscalía pueda conocer cuáles fueron los sucesos que ocurrieron en este sexenio”, agregó.

“Es un tema que yo también quisiera saber, es un tema que desconozco por completo. No tengo conocimiento pleno de por qué ella no acceda a dar la información que es necesaria, para poder encontrar la realidad histórica de lo que ocurrió en el sexenio anterior”, insistió el abogado de Robles Berlanga.

“Hubiera sido muy benéfico que se supiera qué fue lo que pasó en el sexenio anterior, cuáles fueron los hechos reales que dieron pie a estas estafas multimillonarias y qué actores políticos del sexenio anterior realmente sí tuvieron participación en comisiones de diferentes delitos”, agregó el litigante.

“Yo accedí a participar en la defensa para que se pudiera acoger a un criterio de oportunidad y a la figura de testigo colaborador, conforme a la Ley de Delincuencia Organizada, y sin embargo al día de hoy no ha habido un solo documento, escrito o información para continuar con el trámite de una negociación, lo que me pone en una situación difícil como abogado”, dijo Ramírez Muñoz al diario Reforma.

“Por conducto mío, por lo menos no. De ninguna manera me ha dado ella ningún elemento en lo más mínimo, ningún documento, ninguna prueba, ninguna evidencia, ningún nada que me diera a mí la posibilidad de entrar a esta interacción con la Fiscalía [...] Siempre fueron evasivas, lo que me da pie a entender que no quiere ingresar ella a esta figura jurídica [de testigo colaborador]”, detalló el abogado.