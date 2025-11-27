$!Renuncia Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República

El Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero presentó al Senado de la República su renuncia al cargo por el que había sido electo para un período de 9 años.
Tras horas de especulaciones sobre su posible salida, la tarde de este jueves presentó al Senado su renuncia.
Gertz Manero fue designado como el primer Fiscal General de la República en 2019, tras la reforma del sistema judicial penal.
De acuerdo con la carta presentada por el Fiscal ante el Senado, la solicitud de renuncia la ha hecho ante la oferta de la Presidenta de México de ser designado embajador en un “país amigo”.
Según reportes, se prevé que el Senado de la República reanude sesiones para abordar la solicitud de renuncia presentada por el Fiscal.
Según las disposiciones legales, no hay autonomía en la renuncia de este cargo y requiere de la aprobación del Senado y la aceptación de la Presidenta de México.
Posterior a la vacante en el cargo, se abre el proceso de selección que tardaría alrededor de 20 días, en lo que se elaboran las ternas y se hacen las audiencias de los aspirantes.