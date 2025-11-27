$!Renuncia Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República

El Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero presentó al Senado de la República su renuncia al cargo por el que había sido electo para un período de 9 años.

Tras horas de especulaciones sobre su posible salida, la tarde de este jueves presentó al Senado su renuncia.

Gertz Manero fue designado como el primer Fiscal General de la República en 2019, tras la reforma del sistema judicial penal.