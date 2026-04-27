Renuncia fiscal de Chihuahua en medio de escándalo por agentes de EU

César Jáuregui Moreno, fiscal general del estado de Chihuahua, presentó su renuncia irrevocable el 27 de abril de 2026 en medio de la polémica desatada por la participación ilegal de agentes de Estados Unidos en un operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril en la Sierra Tarahumara, en el Municipio de Morelos, quienes murieron en un accidente horas después de concluir la operación.

“En ejercicio del deber de responsabilidad y con pleno respeto a la transparencia, presento mi renuncia irrevocable al cargo de fiscal del Estado”, declaró Jáuregui Moreno en conferencia de prensa, sin ofrecer mayores detalles sobre los hechos que motivaron su salida.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, a través de la unidad especializada creada el 24 de abril de 2026 para investigar el operativo en la Sierra Tarahumara, reconoció que existen elementos que apuntan a una colaboración extraoficial de agentes extranjeros en la zona. Wendy Chávez Villanueva, titular de esa unidad, relató que según testimonios recabados, Pedro Román Oseguera, director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), viajó junto con los agentes de EU sin informar a sus superiores. Chávez Villanueva detalló además que dichos agentes no portaban armas, permanecían con el rostro cubierto la mayor parte del tiempo y no fueron vistos en reuniones previas al aseguramiento de narcolaboratorios que sostuvieron mandos con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Existen elementos que sugieren una posible colaboración de carácter extraoficial, cuya naturaleza deberá determinarse con mayor precisión en las siguientes etapas de la investigación”, concluyó Chávez Villanueva en un mensaje oficial.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló en su conferencia mañanera de ese mismo día que la responsabilidad de la presencia ilegal de los agentes extranjeros en Municipio de Morelos recae necesariamente en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua o en el secretario de Seguridad estatal, descartando cualquier otra posibilidad. “Dice que forma una unidad de investigación para saber qué pasó, pues realmente no se requeriría tantas unidades de investigación, o fue la Fiscalía o fue el Gobierno, no hay de otra, o fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua o fue el Secretario de Seguridad”, afirmó Sheinbaum Pardo. La mandataria nacional sostuvo además que el caso de los presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) constituye una violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional, dado que el Gobierno Federal no fue notificado en ningún momento de la participación de agentes foráneos en el operativo.

María Eugenia Campos Galván, gobernadora del estado de Chihuahua y militante del Partido Acción Nacional (PAN), declinó dar detalles sobre los hechos al arribar al Palacio de Gobierno estatal. “No puedo hablarles de nada, estamos bajo investigación, yo solamente quiero decirles a ustedes y a todos los chihuahuenses que tienen una Gobernadora que bajo los hechos, no los dichos, ha gobernado con total transparencia, apegada al Estado de Derecho”, expresó Campos Galván ante medios locales. La gobernadora rechazó implícitamente las señalamientos de Sheinbaum Pardo y aseguró que seguirá “combatiendo el narcotráfico” desde su cargo.

La crítica de la titular del Poder Ejecutivo Federal no se limitó a identificar a los posibles responsables, sino que alcanzó también la decisión de Campos Galván de constituir una unidad especializada para investigar los hechos. Sheinbaum Pardo adelantó que el Gabinete de Seguridad continuará dando seguimiento al caso y que se informará a la ciudadanía conforme avancen las indagatorias.