Renuncia Fiscal de Operaciones Especiales de Chihuahua por presunta omisión en caso de agentes de la CIA

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que inició un procedimiento administrativo contra el Fiscal de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo, por una posible omisión relacionada con la presencia de dos agentes de la CIA durante un operativo para el desmantelamiento de un laboratorio para la elaboración de drogas, lo cual derivó en la renuncia del funcionario. De acuerdo con el comunicado, la medida fue tomada tras la actualización de información presentada por Wendy Paola Chávez, titular de la Unidad Especializada para la Investigación de los hechos vinculados con el operativo realizado en el municipio de Morelos, en el cual participaron ciudadanos extranjeros identificados como elementos de la agencia estadounidense. En conferencia de prensa el 12 de mayo, Chávez Villanueva aseguró que los agentes de la CIA estuvieron en al menos dos ocasiones dentro del edificio de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas. Además, indicó que cámaras de vigilancia captaron la salida de un convoy con rumbo al municipio de Morelos.

La primera renuncia por el caso de los agentes de la CIA fue la de César Jáuregui, quien era el fiscal general. ( )

La funcionaria explicó que en registros correspondientes al 16 de abril de 2026 se observa a uno de los presuntos agentes extranjeros dentro de las instalaciones oficiales portando un arma larga en posición vertical. Asimismo, señaló que nuevos datos incorporados a la carpeta de investigación permitieron identificar un patrón de convivencia e interacción informal entre los extranjeros, el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y otros integrantes de la Fiscalía General del Estado. Chávez Villanueva afirmó que, hasta ahora, no existe registro de que el director de la AEI ni otros servidores públicos involucrados hubieran solicitado autorización o informado a sus superiores sobre la presencia de personas extranjeras en el convoy que participó en el operativo. También indicó que las personas señaladas no portaban uniformes ni insignias oficiales y que, hasta la fecha, ni el Instituto Nacional de Migración ni la representación diplomática de Estados Unidos han respondido a las solicitudes de información relacionadas con su identidad o funciones.

Crisis política en Chihuahua Chihuahua atraviesa una crisis política luego de que dos agentes de la CIA de Estados Unidos murieran, junto con dos elementos de la Fiscalía estatal, en un accidente automovilístico tras un operativo para desmantelar un laboratorio de elaboración de drogas.

La gobernadora Maru Campos asegura que su Gobierno no tiene nada que ocultar con respecto al operativo. ( )