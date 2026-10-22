Renuncia Jueza federal que ordenó aprehender a ex Fiscal de Chihuahua

Mariana Vieyra Valdés renunció al cargo de Jueza federal dos días después de ordenar la aprehensión del ex Fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, y del ex Fiscal de Operaciones Estratégicas, Guillermo Zuany Portillo, por el delito de traición a la patria en el caso de los agentes de la Agencia Central de Inteligencia.

La renuncia la dio a conocer la defensa de Jáuregui Moreno.

Héctor Villasana Ramírez, abogado del ex Fiscal estatal, informó que durante la audiencia inicial, celebrada el 19 de octubre, los juzgadores les comunicaron la renuncia de Vieyra Valdés y les mostraron el oficio correspondiente.

El expediente pasó al Juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes, quien condujo esa diligencia.

“La Jueza que libró la orden de aprehensión federal, una vez que le ejecutaron la orden de aprehensión, renunció al cargo y el asunto le fue trasladado al Juez (Ricardo Alfonso Santos Dorantes) que llevó a cabo la audiencia”, declaró Villasana Ramírez en una conferencia de prensa en Chihuahua.

El abogado añadió que la defensa planteó esa circunstancia durante la audiencia.

“No tenemos mayor información, se nos informó el día de ayer, porque fue un tema que hicimos valer, la orden de aprehensión fue librada por una Jueza, debiéramos haber comparecido con ella, que fue la que libró la orden, sin embargo, se nos informó y se nos mostró el oficio, que exclusivamente dice que ella había renunciado a su cargo un día atrás”, expuso.

Vieyra Valdés se desempeñaba como Jueza Tercera de Distrito en Materia Penal de Toluca, Estado de México, y fue una de las pocas juzgadoras de carrera que participaron en la elección judicial y conservaron el cargo.

En ese proceso obtuvo 140 mil 705 votos en el distrito judicial 3 del Estado de México, donde se eligieron dos juzgadoras. Carmen Nayelly Ortega Gutiérrez quedó en segundo lugar, con 138 mil 540 sufragios.

En 2025, antes de la elección judicial, la Juzgadora absolvió del delito de secuestro a Israel Vallarta Cisneros y condenó a 89 años de prisión por ese mismo delito a Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz, hermana de la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez.

Ya como Jueza electa, Vieyra Valdés también quedó a cargo del proceso contra el Vicealmirante Manuel Roberto y el Contralmirante Fernando Farías Laguna, así como contra Miguel Ángel Solano Ruiz, “El Capitán Sol”, señalados como presuntos encabezados de una red criminal dedicada al huachicol fiscal en aduanas marítimas.